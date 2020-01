Gabriela Firea l-a dat în judecată pe bloggerul Cetin în septembrie 2018. WOWbiz.ro a dezvăluit că Firea ii cere 100.000 euro, ca daune morale, bloggerului Cetin pentru publicarea unor „informatii denigratoare” pe care acesta le-ar fi publicat pe site-ul sau incepand cu anul 2016. Primarul General al Capitalei sustine ca cel mai cunoscut blogger din Romania a dus o adevarata campanie impotriva Gabrielei Firea in ultimii doi ani si cere obligarea acestuia eliminarea tuturor informatiilor si fotografiilor publicate dar si prezentarea scuzelor publice fata de cele afirmate.

Citeste si: Ce este cablul misterios care este legat de balconul apartamentului Vioricăi Dăncilă? Cablul pare conectat la o sursă de curent de peste drum VIDEO EXCLUSIV

Citeste si: Gabriela Firea se încălzește cu caloriferul electric în biroul de la Primăria Municipiului București

„Începand cu anul 2016 persoana subsemnatei a format obiectul unei veritabile campanii de denigrare din partea paratului, campanie ce nu a fost justificata nici un moment de vreun temei legal si care mi-a afectat in mod direct, continuu si grav drepturile mele fundamentale la onoare si demnitate”, a scris Gabriela Firea in chemarea in judecata impotriva bloggerului Cetin Ametcea. Prima instanţă, Tribunalul Bucureşti, i-a dat câştig de cauză lui Firea, dar a stabilit daunele morale la doar 20.000 de lei, adică aproximativ 4.000 de euro, cu mult sub ce a pretins Firea. (vezi cui i-a cerut Gabriela Firea să-i dea o palmă)