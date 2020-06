In articol:

Culiță Sterp și Jador au făcut senzație pe internet când au lansat piese împreună. Culiță a spus că una dintre piesele lui a fost ștearsă de pe Youtube.

În doar trei săptămâni, piesa a spart topurile de pe Youtube și a adunat 10 milioane de vizualizări. Din păcate însă, de câteva zile, fanii nu au mai găsit piesa atunci când au căutat-o pe Youtube și s-au întrebat de ce. Întrebat de vloggerițele Reea și Tina ce s-a întâmplat, Culiță Sterp a fost sincer și a mărturisit că a avut ceva probleme cu artistul care a lansat piesa originală.

Nu se știe despre ce piesă este vorba exact sau dacă a fost publicată din nou pe Youtube pentru că la o simplă căutare, melodia pare încă a fi în online.

Lovitură pentru Jador și Culiță Sterp! Melodia, ștearsă de pe Youtube. Primele declarații

Linia melodică a piesei lui Culiță Sterp cu Jador era împrumutată din melodia unui artist din Albania. Deși cei doi artiști români au schimbat multe elemente ale piesei, artistul albanez s-a răzgândit și a cerut ca piesa să fie pe contul lui de Youtube și toți banii produși de vizualizările piesei să intre în contul lui.

„Eu vorbisem cu băiatul ăla care cântă originala, din Albania. Am printul cu el (n.r. print-ul conversației) și l-am întrebat dacă putem să facem un cover după piesa lui. Până la urmă nu a fost cover că am piesa seamănă cam 70%. Cover înseamnă să semene 100%. Noi am schimbat ritornele, am schimbat multe chestii și a zis că da, putem să facem, nicio problemă.

Omul când a văzut că piesa a făcut 10 milioane de vizualizări într-o trei săptămâni, i-a fost ciudă. Mi-a dat strike: ce produce piesa de acum să intre în contul lui. Nu-i problemă, am zis 'asta e', nu mă mai interesau banii, am zis măcar să asculte lumea piesa. Și după trei zile am văzut că s-a șters piesa de pe Youtube. Din cauza strike-ului lor, probabil. Și nu am mai pus-o că am zis că nu vreau să am probleme”, a spus Culiță Sterp pe vlog-ul Reei și Tinei.