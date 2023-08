Lovitură pentru naționala lui Edi Iordănescu! Un jucător cheie al naționalei s-a accidentat înaintea meciurilor din preliminariile EURO 2024

In articol:

După ce a trimis toate convocările strănierilor pentru cele două meciuri din luna septembrie împotriva selecționatei Israelului și Kosovo, Edward Iordăescu a aflat că nu se va putea baza pe unul dintre fotbaliștii cheie, un titular indiscutabil.

Dennis Man nu va evolua în dubla cu Israel și Kosovo

Fotbalistul român cu un start de sezon fenomenal, din păcate, a suferit o accidentare chiar în timpul unui antrenament.

Dennis Man ar fi suferit o ruptură musculară destul de dură, care îl va ține departe de suprafața de joc preț de câteva săptămâni, neputând să evolueze în cele două partide din preliminariile Campionatului European din 2024.

Lista finală cu convocările făcute de Edi Iordănescu

Naționala României își continua parcursul spre grupele Campionatului European din Germania din 2024 și va disputa două partide importante pe teren propriu:

Sâmbătă, 9 septembrie, 21:45 – cu Israel

Marți, 12 septembrie, 21:45 – cu Kosovo

PORTARI: Ionuț Radu (Bournemouth, Anglia), Valentin Cojocaru (OH Leuven, Belgia);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca, Spania), Radu Drăgușin (Genoa, Italia), Ionuț Nedelcearu (Palermo, Italia), Adrian Rus (Pafos, Cipru), Virgil Ghiță (Cracovia, Polonia), Andrei Burcă (Al-Okhdood, Arabia Saudită), Bogdan Racovițan (Rakow, Polonia), Raul Opruț (Kortrijk, Belgia), Marius Briceag (Korona Kielce, Polonia);

MIJLOCAȘI: Marius Marin (Pisa, Italia), Răzvan Marin (Empoli, Italia), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns, China), Alexandru Cicâldău (Konyaspor, Turcia), Olimpiu Moruțan (Galatasaray, Turcia), Dennis Man (Parma, Italia), Ianis Hagi (Deportivo Alaves, Spania), Alexandru Dobre (Famalicao, Portugalia), Valentin Mihăilă (Parma, Italia), Deian Sorescu (Ralow, Polonia);

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa, Italia), Denis Alibec (Muaither, Qatar), Denis Drăguș (Standard Liège, Belgia), Florin Tănase (Al-Okhdood, Arabia Saudită)

Edi Iordănescu, selecționerul Naționalei României [Sursa foto: Facebook Edi Iordănescu]

Florin Tene: "Niczuly este unul dintre cei mai în formă portari din campionat"

Fostul portar Florin Tene a ținut să îi evidențieze calitățile lui Roland Niczuly, un portar pe care-l cunoaște de mai mulți ani.

„Am avut timp să văd foarte multe meciuri din campionatul românesc. Dacă mă întrebați pe mine, unul dintre cei mai în formă portari este Roland Niczuly. I-am văzut ultimele patru-cinci meciuri, mi-a plăcut enorm. E într-o formă foarte bună, dă o siguranță foarte bună. Eu îl cunosc de când era copil.

Am fost la Petrolul Ploiești cu Mircea Rednic, într-o perioadă în care erau Bornescu, Hamutovski și era și el. Era copil pe vremea aia, mi-a plăcut de atunci de el. L-am urmărit, acum are o formă foarte, foarte bună. Echipa are un parcurs bun și datorită portarului. Dacă un portar urcă și coboară cu forma lui sportivă, cam și echipa e la fel.

Când portarul e echilibrat, echipa e echilibrată. Habar n-am de ce n-a fost chemat la națională, eu doar vorbesc din ce văd” , a declarat Florin Tene.

Nicszuly a acumulat aproape 200 de meciuri în prima ligă a României, însă nu a beneficiat de o convocare la echipa națională până acum.

Florin Tene a stat în poarta celor mai mari echipe din Romania: Steaua, Dinamo și Rapid. El a câștigat un titlu de campion al României cu Dinamo și două Cupe ale României, cu Gloria Bistrița și Steaua. Pentru echipa națională a adunat doar șase selecții.