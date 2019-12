Daniel Vasile Balint, unul dintre fii lui Sile Cămătaru, a ajuns după gratii recent. El este acuzat că a condus un autovehicul fără permis și a părăsit locul accidentului, fapte comuse pe 11 aprilie 2019 și 9 noiembrie 2019. Bărbatul avea permisul supendat atunci când a accident un bărbat aflat pe trecerea de pietoni și apoi a fugit de la locul faptei.

Ce i-a făcut soția lui Daniel Balint înainte de a fi arestat

Cu doar două săptămâni înainte ca Daniela Balint să ajungă după gratii, soția lui, Andreea, l-a dat în judecată, cerând desfacerea căsătoriei.

Tânăra anunțase încă de la începutul anului că ea și fiul cunoscutului interlop Sile Cămătaru nu mai formează un cuplu.

"Am hotărât, de ceva timp, împreună cu soţul meu, Dani Balint, să mergem pe drumuri separate. Suntem decişi să păstrăm o relaţie de prietenie, civilizată, ca între doi oameni maturi care nu se feresc să recunoască atunci când au greşit. Motivele acestei decizii ne privesc doar pe noi doi şi nu dorim ca acestea să formeze obiectul unor speculaţii. Am fost tot timpul extrem de discretă, am încercat în permanenţă să îmi protejez viaţa privată! Scopul acestui mesaj este de a vă ruga să încetaţi cu mesaje ce au ca subiect în rol principal pe «viitorul fost soţ»! Doresc să rup orice legătură cu trecutul meu şi să îmi canalizez toata energia şi timpul asupra viitorului meu ce nu îl va mai include niciodată pe Dani!", a anunţat, în luna ianuarie, Andreea, pe pagina sa de Facebook.

