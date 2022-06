„Luăm lăutarii în spate și punem boxele pe mașină” Maria Constantin și Cristi Dules vor să defileze într-un mare brand românesc | EXCLUSIV

In articol:

Maria Constantin și Cristi Dules sunt doi artiști care știu să cânte pe sufletul publicului din România. Pentru cel mai nou hit al lor, aceștia au îmbinat ritmurile de petrecere cu nostalgia pentru ceea ce a însemnat, pentru cei mai mulți români, prima mașină condusă vreodată, clasica Dacie.

Maria Constantin: „Am zis să facem o piesă care să ajungă cât mai ușor pe buzele oamenilor.”

„Dacia” este a doua colaborare dintre Maria Constantin și Cristi Dules, după „Parfumul tău”, o piesă cu care au dat lovitura anul trecut. Dacă prima dată când au făcut echipă Cristi a fost cel cu inspirația pentru versuri și linia melodică, de data aceasta a venit rândul Mariei să facă onorurile. Dacia este un simbol al tradiției românești care și-a început povestea în 1968, odată cu inaugurarea prime fabrici la Mioveni, și poartă numele regiunii istorice pe care se întinde astăzi România.

„(Cristi) Eu am avut prima piesă, de la cealaltă colaborare, acum a venit Maria cu ideea. (Maria) Nu ne-am gândit prea mult cu chestia asta cu Dacia, dar am considerat că fiecare român a avut o Dacie la un moment dat. Fiind atât de popular brand-ul ăsta și pe buzele tuturor cumva, toată lumea știe ce este Dacia. Este brand românesc, cu fabrica la Mioveni. Am zis să facem o piesă care să ajungă cât mai ușor pe buzele oamenilor și, drept dovadă, am avut, până să lansăm piesa, am avut un eveniment weekendul trecut unde am zis să cânt și piesa nouă, și vreau să spun că deja repetau refrenul cu mine, ceea ce înseamnă că e foarte simplu de fredonat”, le-au spus Maria Constantin și Cristi Dules jurnaliștilor WOWbiz.

Maria Constantin: „Hai, Cristi! Mergem să ne cumpărăm o Dacie!”

Înainte de Revoluție, nu oricine își permitea o Dacia 1310, unul dintre modelele legendare ale producătorului român de autoturisme, în prezent deținut de francezii de la Renault. Acesta este la loc de cinste în videoclipul Mariei Constantin și al lui Cristi Dules, așa cum merită o mașină care a supraviețuit mult timp după căderea regimului comunist în România, inclusiv în anii 2000. La sugestia redacției WOWbiz.ro, Maria și Cristi și-au imaginat cum ar fi să promoveze noul lor hit, care a strâns deja peste 230.000 de vizualizări pe YouTube, în stilul lăutarilor care strângeau lumea la petrecere pe ulițele satului.

„Înainte lăutarii mergeau cu Dacia și puneau deasupra boxele, ca să cheme prin sat. Asta ar fi o nouă idee! Punem boxele pe o Dacie și mergem prin sat, chemăm oamenii la nuntă. Hai, Cristi! Mergem să ne cumpărăm o Dacie!”, a spus amuzată Maria Constantin.