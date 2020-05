In articol:

Anul trecut, toata Romania se cutremura cand afla ca o mama din Cluj si-a omorat in bataie unul dintre cei doi baieti. Astazi, Luca ar fi trebuit sa isi sarbatoreasca ziua de nastere. In ziua in care pustiul ar fi implinit 10 ani, un profesor din Dej a rememorat ce s-a intamplat cu el.

"Dumnezeu să-l ierte pe LUCA-IONUȚ BACIU! Astăzi, 2 mai 2020 ar fi împlinit 10 ani. Iată ce am scris la momentul tragediei:

Autoritățile statului se dovedesc incapabile să-i apere pe copiii defavorizați.

Suntem distruși, eu și soția, la aflarea veștii că LUCA-IONUȚ BACIU a fost ucis în urma bătăilor primite de la propria mamă.

I-am cunoscut pe frații gemeni Luca-Ionuț și David-Emil Baciu. În anul școlar 2013-2014 soția le-a fost educatoare, au fost și la noi acasă și am constatat că erau doi copii minunați:inteligenți, dinamici, comunicativi, deosebit de maturi (pentru vârsta lor), dornici de afecțiune.

S-au născut la 2 mai 2010 într-un sat din județul Sălaj, din doi părinți proveniți amândoi din centre de plasament. Părinții nu au fost în stare să-i îngrijească, iar autoritățile locale, (cinste lor!),au fost pe fază, i-au luat de la părinți și i-au internat în Centrul pentru Minori de la Cehu Silvaniei. Aici au fost îngrijiți până la șapte luni de personalul centrului, dar și de Ana-Maria, internată și ea în acest centru, care s-a ocupat foarte mult de ei. Ana-Maria a devenit absolventă de facultate și se pare că lucrează la Poliția Zalău. Este căsătorită, iar la nunta ei au participat și Luca cu David. Ana-Maria a vrut să-i înfieze, dar de la Protecția Copilului i s-a spus că nu se poate. (PRIMA ANOMALIE A AUTORITĂȚILOR! ).

De la 7 luni au fost luați de asistenta maternală Papp din Crasna, județul Sălaj, care i-a crescut până la 3 ani. Între cei doi gemeni și familia Papp s-au cimentat relații de iubire puternice, încât au acceptat foarte greu să le ia gemenii. S-au angajat să-i țină în continuare gratis, dar autoritățile statului nu au acceptat (A DOUA MARE GREȘEALĂ A AUTORITĂȚILOR DE STAT, ÎN DEFAVOAREA COPIILOR!).

Este groaznic că autoritățile statului i-au luat pe cei doi gemeni de la familia din Crasna, unde beneficiau de condiții excelente, pentru faptul că trebuiau s-o urmeze pe mama criminală, care se mutase în județul Cluj. Obligați de autorități, Luca și David au urmat-o, până în 6 iulie 2019, când Luca a fost omorât.

Veniți în județul Cluj, pentru a o urma pe mama ”naturală”, gemenii Luca și David au stat puțin timp la o asistentă maternală din zona Iara și apoi au ajuns la asistenta maternală Rodica Mureșan din Dej, județul Cluj, care i-a înscris la grădinița unde funcționa soția ca și educatoare. Iată ce probleme avea mama lui Luca:” Mama copilului este diagnosticată cu retard mintal şi tulburare de personalitate asociată cu tulburări de comportament. Doamna este încadrată în grad de handicap grav (fără însoţitor). Alte aspecte menţionate: impulsivitate, toleranţă scăzută la frustrare, (...) în trecut a experimentat episoade de incoerenţă, comportament inadecvat/agresiv, ideaţie suicidară”. Cu toate acestea, în condiţiile în care mama copilului a recunoscut că aplica pedepse fizice, psihologul de caz a considerat că este în beneficiul copiilor reintegrarea lor în familie”. Iată la cine se dorea încredințarea celor doi gemeni!

La asistenta maternală Rodica Mureșan din Dej, în perioada 2013-2016, copiii au fost foarte bine îngrijiți și educați, au frecventat cu regularitate grădinița, unde s-au dovedit deosebit de receptivi la lecții și activități. La serbările cu preșcolarii, frații gemeni Luca și David știau toată serbarea (rolurile lor, plus ale celorlalți preșcolari).

Doamna Rodica Mureșan îi ducea periodic la Cluj-Napoca pentru a se ”familiariza ”cu viitoarea mamă de la care a venit ulterior moartea lui Luca. Întotdeauna veneau dezamăgiți de la aceste întâlniri, spuneau că au fost bătuți de fratele mai mare, Cristian, iar ei își doreau o altfel de familie, normală, ocrotitoare.

Și iată că, din 2016, Luca și David au fost ”integrați în familia naturală”, adică mama lor i-a preluat pentru a doua oară, întrucât cei doi gemeni îi fuseseră luați imediat după naștere, constatându-se că nu este capabilă să-i îngrijească.

Să nu se creadă că sunt împotriva încadrării copiilor în familiile naturale. Dar nu în orice condiții. Părinții trebuie să fie apți din punct de vedere medical, în primul rând psihic, pentru a-i crește și educa pe copii, dar și să aibă resursele financiare pentru a le asigura condiții de trai decente și propice dezvoltării și educării lor corespunzătoare. În cazul nostru, familia gemenilor nu îndeplinea niciuna din aceste condiții și totuși cei doi gemeni au fost ”integrați”, cu rezultatul final : omorârea micuțului Luca, la doar 9 ani, (ESTE GREȘEALA FATALĂ A AUTORITĂȚILOR STATULUI ROMÂN!!!).

Zilnic, cei doi gemeni erau înfometați și torturați (fizic și psihic), evident sub ”atenta monitorizare” a autorităților statului. La școală și la Centrul Sollievo erau văzuți adeseori cu vânătăi. După moartea lui Luca vecinii au declarat la televizor cum erau batjocoriți de mama lor cei doi gemeni, dar oare de ce nu au fost întrebați dinainte și astfel să nu se ajungă la crimă.

Psihologii de la D.G.A.S.P.C. Cluj era suficient să-i întrebe pe cei doi gemeni (în absența mamei și după o pregătire psihologică) și tragedia putea fi evitată.

Dar nu s-a întâmplat. Nimeni nu este preocupat de sufletul copilului, de problemele și trăirile lui și iată unde se ajunge!

”Interesul superior al copilului ” este o vorbă goală pentru unii specialiști care decid soarta copiilor. Evident că este absolut necesară eliminarea ”deficiențelor generale din sistem, deficiențe care provin dintr-o legislație neclară, excesiv birocratică, ce nu analizează în profunzime situația copiilor pe tot parcursul evoluțiilor cazurilor”. Dar credem că, până la materializarea acestor deziderate, s-ar putea evita tragedii (de felul celeia la care Luca a fost victimă), prin eliminarea superficialității specialiștilor, care nu trebuie să analizeze hârtii, ci să se apropie de sufletele copiilor, să-i înțeleagă și să-i ajute în adevăratul înțeles al cuvântului.

Cei vinovați în cazul Luca trebuie să plătească!

Luca, băiatul de 9 ani, foarte bun la șah și la matematică să fie ultima victimă a unor autorități care nu sunt în stare să-i protejeze pe copiii defavorizați!

Închei cu un citat din Vasile George Dâncu: "Copilașul Luca a fost înmormântat și nimeni de la DGASPC n-a demisionat. Peste trei zile o să-l uităm și pe el, și pe alți copii fără copilărie. Important este că ai noștri sunt bine".

Cu tristețe, îl felicit pe ziaristul Victor Lungu pentru acest text! „Luca se numea copilul şi lua bătaie după uşa următoare. Luca a murit, restul suntem complici la asasinarea sa.”‘‘

Dumnezeu să-l așeze pe LUCA-IONUȚ BACIU în lumea îngerilor, să-l ierte și să-l odihnească în pace!

Prof. Gheorghe Giurgiu, Dej, județul Cluj"

