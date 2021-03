Luca Simion a venit la Românii au Talent, sezonul 11, dar a crezut că a ajuns la X Factor. Dorinţa pensionarului era să cânte alături de Ştefan Bănică

In articol:

Luca Simion a venit la Românii au Talent, sezonul 11, dar a crezut că a ajuns la X Factor.

Luca Simion a venit la Românii au Talent, sezonul 11, dar a crezut că a ajuns la X Factor

Dorinţa pensionarului era să cânte cu Ştefan Bănică. Povestea de viaţă a concurentului este una emoţionantă.

Luca Simion a venit la Românii au Talent, sezonul 11, crezând că a ajuns la X Factor. Concurentul de 70 de ani, îşi dorea nespus de mult să cânte alături de Ştefan Bănică, juratul de la X Factor.

Radu Preda, moment surprinzător la Românii au Talent, sezonul 11. Smiley: "Eu cred că tu vei candida pentru funcţia de primar"

Luca Simion a venit la Românii au Talent, sezonul 11, dar a crezut că a ajuns la X Factor[Sursa foto: Captură TV]

"Venind de acasă, am prins şapte semafoare. La şapte semafoare am făcut poezia "Gând bun de mulţumire". Dacă îmi daţi voie, o recit:

Astăzi e serbare mare,

Noi cu toţi ne-am adunat,

Mulţumim noi la X Factor,

Ce el m-a prezentat", a spus concurentul.

"Vedeţi că sunteţi la Românii au Talent, nu la X Factor. Aţi greşit emisiunea", i-a spus un angajat din culise, iar pensionarul a replicat: "Da, am înţeles, eu aş cânta o dată cu Bănică, de exemplu".

Citeste si: S-a aflat cine este femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida: „Îmi este teamă”- bzi.ro

Luca Simion a venit la Românii au Talent, sezonul 11, dar a crezut că a ajuns la X Factor[Sursa foto: Captură TV]

Luca Simion, poveste de viaţă impresionantă

Luca Simion din Sibiu, a fost şofer pe ambulanţă, timp de 20 de ani. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 11, le cânta pacienţilor cu muzicuţa şi astfel, starea lor de sănătate se îmbunătăţea.

"20 de ani am fost şofer pe ambulanţă. Eu luam în salvare bolnavul şi îl duceam direct în faţă. În faţă îi cântam la muzicuţă şi bolnavul îmi spunea: "Ce mi-am făcut, domnule, că eu nu mai am nimic", au fost 99% din cazuri în care le-am schimbat starea starea fizică şi psihică a omului. Există putere extraordinară a subconştientului tău", a spus Luca Simion.

Luca Simion a venit la Românii au Talent, sezonul 11, dar a crezut că a ajuns la X Factor[Sursa foto: Captură TV]

Luca Simion a trecut prin clipe grele atunci când a fost diagnosticat cu cancer. Concurentul şi-a spus povestea la Românii au Talent, sezonul 11, iar juraţii au rămas de-a dreptul impresionaţi.

"Acum patru ani am fost diagnosticat cu cancer renal, am avut 40 de kilograme. Un an de zile am stat pe pat şi nu am putut să merg. Aveam dureri la piept, la corp de am vrut să îmi iau viaţa. Colegii mei şi apropiaţii mei că am foarte mulţi prieteni, mi-au spus: "tu eşti băiat de preot, tu nu ai voie să faci chestia asta, ca să îţi iei viaţa". Am încercat să lupt, am ştiut că voi învinge şi de atunci am repetat: "sunt sănătos, sunt sănătos, sunt puternic, totul va fi bine" şi aşa am reuşit ca să trec peste acest prag", a mărturisit concurentul emoţionat.

La auzul poveştii emoţionante pe care Simion Luca a trăit-o, Florin Călinescu a replicat: "Sunteţi un exemplu viu că Dumnezeu a avut o socoteală specială cu dumneavoastră, întâi să vă încerce, după care să vă readucă pe şine, ca să zic aşa şi să îi slăvim numele şi să îi mulţumim", l-a încurajat Florin Călinescu pe concurent.

Luca Simion a venit la Românii au Talent, sezonul 11, dar a crezut că a ajuns la X Factor[Sursa foto: Captură TV]

Luca Simion, patru de "DA", la Românii au Talent, sezonul 11

Luca Simion are 70 de ani şi vine din Sibiu. Concurentul s-a prezentat la Românii au Talent, sezonul 11, cu un număr special, care a ajuns la inimile celor patru juraţi, care i-au dat patru de "DA", după ce l-au auzit cântând la muzicuţă.

"Foarte frumos, momentele astea au farmecul lor cu totul aparte în emisiunea Românii au Talent, momente din astea în care apare un domn, o doamnă, în care apare cineva ca Nenea Simion. Ne bucură şi mai uităm de toate încordările şi de toate problemele, toate necazurile. Ce frumos poate fi uneori", a replicat Andi Constantin, care a văzut numărul printr-un ecran, fiindcă se afla în izolare, iar Smiley îi ţinea ocupat locul pe scaunul de jurat.

Citeste si: Vlad Ciobanu a revenit la Românii au Talent, sezonul 11. Băieţelul a primit Premiul pentru Originalitate în sezonul 10

"Mi se pare că sunteţi foarte talentat şi ce am observat că suna ca un acordean şi suna şi armonia şi melodia. Se vede că sunteţi pasionat", a spus Smiley.