Luca Tăbăcaru, micul Michael Jackson de la Românii au Talent, sezonul 11! Tânărul dansator a primit patru de ”DA”

Luca Tăbăcaru, micul Michael Jackson de la Românii au Talent, sezonul 11! Puștiul de doar șapte ani a executat un dans impresionant, marca Michael Jackson.

Luca Tăbăcaru, un copil de șapte ani din Bacău, s-a prezentat pe scena Românii

au Talent din sezonul 11 cu un dans, în stilul lui Michael Jackson . Puștiul i-a impresionat pe jurați cu răspunsurile sale.

”În seara asta am pregătit un dans pe melodia lui Michael Jackson, ”Smooth Criminal”. La patru ani l-am descoperit pe Michael Jackson. Mie îmi place de el pentru că are niște melodii frumoase ca melodia ”Heal the world”. Michael a murit și a existat încă un Michael pe pământ, adică EU”, a spus Luca în prezentarea sa.

”Michael Jackson” a primit patru de ”DA”

Cei patru jurați: Florin Călinescu, Andra, Alexandra Dinu și Andi Moisescu s-au amuzat de răspunsurile copilului și i-au oferit patru de ”DA”.

„Dacă o să câștigi 120.000 de euro ce o să faci?”, l-a întrebat Florin Călinescu pe Luca, iar băiețelul a răspuns: ”O să fac eu ceva”, spre amuzamentul tuturor juraților.

Luca Tăbăcaru a primit patru de ”DA” și

a trecut în etapa următoare, atunci când se va pregăti cu un cântec.

Asta micu' e haios, hai să fim sinceri, deci nu m-a dat pe spate, n-am căzut n-am zis Michael Jackson reîncarnat, fii atent aici nu îmi vine să cred. Nu are nici o treabă, e un puști care e îndrăgostit de Michael Jackson și e haios pe tema asta, despre asta e vorba atât.” , a spus Andi Moisescu, după prestația micului dansator.