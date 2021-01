Lucian Barbu de la Survivor România 2021 a ajuns acasă! Războinicul a transmis un mesaj emoționant de pe aeroport: „Speram că visez”

In articol:

Lucian Barbu, concurentul de la Survivor România comparat cu Vladimir Drăghia, a revenit în țară, după accidentarea din timpul competiției.

Lucian Barbu de la Survivor România 2021 a ajuns acasă

Războinicul a făcut primele declarații la aeroport.

Lucian Barbu a ajuns în România , după ce s-a accidentat grav la picior în timpul unei probe de la Survivor. Medicii nu i-au dat nicio șansă de a continua competiția, iar tânărul a fost nevoit să se întoarcă acasă.

Fostul concurent a făcut primele declarații despre starea lui de sănătate. El a dezvăluit că i-a fost greu să trăiască în condițiile vitrege din jungla Dominicană, însă regretă foarte mult că s-a accientat și nu a putut lupta în continuare. „Cel mai greu lucru la Survivor a fost faptul că de ziua mea am stat departe de familie. În fiecare an mi-o petrec alături de cei dragi.

Mă gândeam cum se gândesc ei la mine, părinții mei, fiind la televizor și eu în competiție. Am trecut și eu peste lipsa somnului, lipsa apei, a mâncării, igienă. Momentul când am fost accidentat a fost unul fulgerător, speram că visez. Mi s-a tăiat filmul și am văzut cu ochii minții cum s-a rupt ligamentul și a trecut os prin os. Asta am vizualizat eu," au fost declarațiile lui Lucian la venirea în țară.

Lucian Barbu regretă că a părăsit competiția

Accidentarea lui Lucian a avut loc în cel de-al doilea

meci pentru imunitate. Concurentul din echipa Războinicilor a fost consultat de medic, iar mai apoi a fost trimis la spital cu ambulanța.

Primul concurent care părăsește competiția este cel care are cele mai puține voturi din partea publicului, al doilea care părăsește competiția o face din motive medicale și acesta este Lucian, din echipa Războinicilor. Lucian, în urmă accidentării tale ești silit să părăsești competiția”, a spus Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România 2021.

Lucian Barbu părăsește competiția din Republica Dominicană cu păreri de rău. Concurentul din echipa Războinicilor era un participant cu potențial, apreciat de colegii din echipă. „Durerea internă este mai mare ca cea din exterior. Se pare că viața este ceea ce se întâmplă în timp ce ne facem planuri. Durerea mare este aceea că am plecat la drumul ăsta și totul s-a întâmplat instantaneu și nu am prevăzut nimic”, a spus Lucian.

Lucian Barbu de la Srvivor România, poveste incredibilă de viață

Lucian Barbu de laSurvivor România 2021 a povestit cum medicii i-au spus mamei sale că nu va supraviețui la naștere. „Când mama era însărcinată cu mine, la 3 luni, i s-a spus că nu voi ieși viu. A fost o sarcină toxică. Doctorii i-au spus că nu voi supraviețui, că probabil va avorta la cinci luni. Însă a reușit să ducă sarcina la termen, chiar și așa, doctorii i-au spus că voi fi o legumă toată viață”, povestea emoționat Lucian Barbu, înainte de a pleca la Survivor România.

Telespectatorii vor putea urmări reality show-ul filmat înRepublica Dominicană , patru zile din șapte. Mai exact, emisiunea Survivor România 2021, sezonul 2, va fi difuzată de joi până duminică, de la ora 20:00 la Kanal D.