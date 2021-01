Lucian Barbu de la Survivor România a făcut anunțul cel mare: „Revin!” Fanii Războinicului sunt în culmea fericirii

In articol:

Lucian Barbu a fost nevoit să părăsească competiția Survivor România 2021, sezonul 2, după ce s-a accidentat la picior.

Lucian Barbu de la Survivor România, veste bună pentru fani

Războinicul a fost printre cei mai buni concurenți și regretă că nu a mai putut continua lupta pentru supraviețuire și pentru marele premiu. Totuși, profesorul de înot are o veste bună pentru fanii săi.

Invitat în emisiunea „Teo show” de la Kanal D, Lucian Barbu a povestit ce a simțit când s-a accidentat, dar și cum a fost și ce a însemnat pentru el competiția Survivor România.

Chiar dacă s-a accidentat, Războinicul este determinat să revină în jungla Dominicană. Totuși, acest lucru nu mai este posibil în cel de-al doilea sezon, din cauza accidentării, însă el promite fanilor că va face tot ce e posibil să revină în competiție anul viitor.

„Cunosc foarte bine ce înseamnă să rupi un ligament, am văzut negru în față ochilor atuci, știam că ăsta este finalul competiției. Niciodată nu am mai avut o accidentare la picior. Este incredibil, eram sigur pe mine în competite, Survivor a fost exact ce mi-am dorit în viață.

Pe termen lung, activitatea mea sportivă nu va avea de suferit din cauza acestei accidentări și sper să revin la Survivor la anul. Noaptea era un frig. Staff-ul a fost ireproșabil”,a spus Lucian Barbu, care a făcut parte din echipa Războinicilor.

Lucian Barbu: „Aș fi ajuns în finală”

Războinicul are multă încredere în sine și știe de ce este în stare.

Lucian Barbu susține că ar fi putut ajunge în Marea Finală Survivor România 2021 dacă nu s-ar fi accidentat.

A fost piciorul foarte mult băgat în nisip, nisipul era foarte afânat, iar genunchiul a cedat. Am plâns în seara aia mai mult pentru faptul că plec, nu pentru că mi-am rupt genunchiul. Pentru mine nu a fost greu deloc ceea am făcut acolo, am venit setat să stau un an acolo”,a mai spus Lucian Barbu la Teo Show.

Lucian Barbu are o poveste de viață emoționantă

Lucian Barbu se poate declara un adevărat Supraviețuitor, după ce a trecut prin momente de cumpănă de-a lungul vieții. Nici doctorii nu îi dădeau șanse la viață, însă soarta i-a pregătit alte surprize. „Când mama era însărcinată cu mine, la 3 luni, i s-a spus că nu voi ieși viu... A fost o sarcină toxică. Doctorii i-au spus că nu voi supraviețui, că probabil va avorta la cinci luni. Însă a reușit să ducă sarcina la termen, chiar și așa, doctorii i-au spus că voi fi o legumă toată viață”, povestea emoționat Lucian Barbu, înainte de a pleca la Survivor România .

Conștient de calitățile sale, un atuu în această competiție fiind faptul că este profesor de înot, Războinicul Lucian Barbu a fost motivat de mama sa pentrua se înscrie la castingul Survivor România. „ Sunt ambițios, chiar dacă nu am o genă foarte bună pentru sport. Am fost un copil slăbuț, bolnăvicios, dar am devenit bun cu multă voință și muncă. Mama a fost cea care mi-a spus de casting, deși mă tachina că nu pot trece de preselecții. M-am ambiționat. Mi-a spus să fiu eu, să îmi țin monstrul lăuntric în frâu”,a povestit războinicul Lucian.