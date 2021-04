Lucian Bode, declarații despre situația de la Spitalul Foișor: ”Ca simplu cetăţean am văzut şi eu ce aţi văzut şi voi cu toţi”

In articol:

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, că modul în care a fost organizată externarea pacienţilor de la Spitalul Foişor nu a fost deloc în regulă.

Ministrul a fost întrebat, luni dimineaţa, despre cazul nefericit de la Spitalul Foişor, acolo unde pacienţii au fost scoşi noaptea din spital, pentru a face loc bolnavilor de coronavirus. “Legat de Foişor, nu aş vrea să intru în chestiuni care nu mă vizează ca responsabilitate, dar ca simplu cetăţean am văzut şi eu ce aţi văzut şi voi cu toţi, modul cum a fost organizată externarea pacienţilor în seara zilei de vineri nu a fost deloc în regulă. De ce s-a ajuns aici, când s-a semnat ordinul de transformare a spitalului în spital COVID? În paranteză fie spus, mutarea pacienţilor nu a hotărât-o nici Ministerul Sănătăţii, nici DSU”, a spus Ministrul de Interne.

De asemenea, Lucian Bode a fost întrebat și dacă Vlad Voiculescu, Ministrul Sănătății, ar trebui să îşi dea demisia: “Nu îmi permit astfel de opinii în calitate de ministru în cabinetul din care face parte şi Vlad Voiculescu. Cine este responsabil de decizia în privinţa lui Vlad Voiculescu? Primul ministru”.

Vlad Voiculescu, prima reacție în scandalul de la Spitalul Foișor

Ministrul Sănătății a dat asigurări că toți pacienții evacuați vineri seara au avut posibilitatea de a alege dacă sunt transferați la alte spitale sau preferă să meargă acasă.

„ Am vorbit cu toţi pacienţii externaţi care sunt acasă şi m-am informat despre cei transferaţi. Am sunat cu colegii din MS pe cei externaţi, pe mulţi i-am sunat personal şi azi. Am fost impresionat de empatia şi solidaritatea tuturor cu care am vorbit.

Mi-am amintit de solidaritatea de la începutul pandemiei.(...) Românii nu s-au schimbat, ce s-a schimbat este scena politică şi faptul că anumite tv-uri nu mai primesc bani. O parte din pacienţii cu care am vorbit fuseseră operaţi, unii urmau să fie operaţi la Foişor”, a transmis ministrul Sănătăţii.

