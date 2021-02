Lucian Colareza, spectacol latino la Românii au Talent, sezonul 11. Andra: ”Tu erai pe listă să vii să cânți cu mine”

In articol:

Lucian Colareza, spectacol latino la Românii au Talent, sezonul 11

Lucian Colareza a venit la Românii au Talent, sezonul 11, ca să cânte. Piesa pe care artistul a ales-o a fost ”Hoy tengo ganas de ti”, spre bucuria juratei, Andra, care apreciază acest gen muzical.

”Mă numesc Lucian Colareza, sunt din Constanța și am 32 de ani. Sunt cântăreț, îmi place foarte mult să cânt. Cânt de copil și acum trăiesc doar din această meserie. Normal, eu nu ar fi trebuit să cânt deoarece atunci când eram copil, la 8 luni am avut otită și ambele timpane mi-au fost sparte de către un medic. Următorul medic m-a pus pe picioare și mi-a recomandat să nu stau niciodată în muzică foarte tare și mulți ani nu m-am ocupat, nu am cochetat cu muzica. La 16 ani m-am apucat de muzică și atunci nu m-am mai oprit”, a mărturisit Lucian.

Lucian Colareza, spectacol latino la Românii au Talent, sezonul 11. [Sursa foto: Captură TV]

Andra vrea să cânte alături de Lucian Colareza

Lucian Colareza a primit patru de ”DA” și a trecut în etapa

următoare, însă ce nu știa artistul este că Andra pusese ochii pe el cu ceva timp în urmă și voia să îl invite să cânte la concertul ei de la Sala Palatului, care trebuia să aibă loc în acest an.

Lucian Colareza, spectacol latino la Românii au Talent, sezonul 11. [Sursa foto: Captură TV]

”Lucian, ai o voce colosală, ești foarte talentat și trebuie să își mărturisesc că te ștu de pe internet. Eu având concert la Sala Palatului, trebuia să îl susțin anul acesta, am zis că anul acesta vreau să îi dau ocazia unui om care cântă frumos, dar care nu e atât de cunoscut și am căutat pe internet anumite voci să văd cu cine aș putea să cânt la Sala Palatului, culmea e că eu pe tine te-am ales, ca să vezi cât de mică e lumea. Eu făcând un concert latino. tu te potriveai perfect. Culmea e că tu erai pe listă să vii să cânți cu mine, tu nu știi chestia asta. Tu acum ai ajuns aici în fața mea, mi-ai cântat și m-ai convins încă o dată că ai fi fost alegerea perfectă. Însă când vom reveni la normal, te voi invita să cânți alături de mine”, i-a spus Andra lui Lucian.

Starlin de la Survivor România îl susține pe Lucian Colareza[Sursa foto: Instagram]

Starlin de la Survivor România îl susține pe Lucian Colareza

Starlin din echipa Războinicilor de la Survivor România 2021, îl susține pe prea bunul său prieten, Lucian Colareza, care participă la Românii au Talent, sezonul 11. Este evident că pe cei doi îi leagă o prietenie deosebită, mai ales că îi unește faptul că vorbesc aceeași limbă, adică spaniola.

"Astăzi, de la ora 20:30, susținem Lucian Colareza! Mi hermano de otra madre, amigo incondicional y gran talento/ Fratele meu din altă mamă, prieten necondiționat și un mare talent!", a scris Starlin pe rețele de socializare.