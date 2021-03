Lucian Mîndruță a pus la punct o deputată celebră! ”Crezi că de asta v-am votat, ca să vă decuplați de la realitate?”

In articol:

Mai exact, declarat susținător al formațiunilor de centru-dreapta din Parlamentul României, Lucian Mîndruță nu s-a putut abține să nu comenteze la inițiativa deputatei din USRPLUS, Oana Țoiu care dorește să stabilează ziua de 10 august ca sărbătoare națională.

”Astăzi am discutat în plen propunerea de a face 10 august o zi națională și evident AUR a asociat asta cu protestele de azi noapte. (LE: nu e ceva ce am propus nici ceva ce am susținut, e o propunere din legislativul trecut pe care am votat să o respingem azi tocmai pentru că altele sunt prioritățile României) Dar nu. Nu e deloc același lucru.

Oana Toiu e deputat USR Plus

Am fost acolo de 10 august, alături de protestatari pașnici cu drag de România. Protestul de atunci a fost pentru a apăra legea, pentru a ne asigura că nimeni (la vremea respectivă Dragnea și prietenii lui) nu e în afara ei și nu își poate da reguli greșite pentru interesul propriu. Azi noapte a fost despre altceva. Despre încălcarea legii. Am fost la proteste și nu s-a schimbat la mine susținerea dreptului de a protesta. E legitim să se nască nemulțumiri, revoltă, să fie o falie din societate care nu e de acord cu autoritatea.

Asta însă nu e justificare pentru violență, pentru încălcarea legii și pentru instigare la încălcarea legii, când de restricții depinde ca tot efortul nostru, al părinților noștri, de peste un an deja, să dea roadele așteptate și să ne putem îmbrățișa fără frică familia. Cred că Alin Stoica, prefectul București, a acționat corect, iar o uriașă diferență față de 10 august și fuga prefectei de atunci. Mă liniștește că în perioada asta tumultoasă avem parte de calmul și de cumpătarea lui”, a noatat pe conturile ei de socializare Oana Țoiu, deputat ales pe listele USRPLUS, în București.

Replica lui Lucian Mîndruță a venit imediat, jurnalistul taxând-o fără menajamente pe tânăra parlamentar. ”Dragă Oana: chiar asta era acum urgența României? Încă o sărbătoare/ comemorare? Crezi că de asta v-am votat, ca să vă decuplai de la realitate și să dați prilejul celorlalți de a ridiculiza intregul demers civic al atâtor oameni?”, a notat Lucian Mîndruță.

Cum comentează Lucian Mîndruță manifestațiile violente? Pilda lui de Gaulle

Lucian Mîndruță este unul dintre cei mai implicați, public vorbind, în viața socială de la noi, jurnalistul postând adeseori comentarii cât se poate de acide la evenimentele zilei. Iar manifestațiile, transformate în momente violente, împotriva restricțiilor generate de pandemie l-au făcut pe Lucian Mîndruță să aminteacă de evenimentele prin care a trecut generalul de Gaulle, liderul francez de la sfârșitul anilor 1960.

Lucian Mindruta e foarte activ in social-media

”În 1968, marile manifestații ale tinerimii din Franța au dus la confruntări masive cu poliția. S-au făcut baricade, s-au scandat sloganuri (stângiste la vremea aia, naționalismul nu era cool încă), s-a cântat la chitară, s-au ocupat facultăți și fabrici, mă rog, că la revoluție. A fost atât de grav încât generalul de Gaulle a fost nevoit să părăsească Parisul. Când s-a întors, după ce lucrurile se mai liniștiseră, a inspectat câteva străzi din oraș. Și pe un zid a văzut, cu vopsea proaspătă și litere mari, un slogan: "JOS PROSTIA!". În acel moment, se zice, generalul ar fi oftat, s-ar fi întors spre aghiotantul lui și-ar fi exclamat: "Vast program!". La asta m-am gândit și eu ieri seară când am auzit unul dintre sloganurile din piață: "Jos Pandemia!". Virușii care au urechi să audă. Nu mai e de joacă cu poporul român!”, a notat Lucian Mîndruță.