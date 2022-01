Lucian Viziru a arătat ce mâncare primește la spital, unde este internat. Ce gest a făcut soția lui, Ema

In articol:

Lucian Viziru a îngrijorat pe toată lumea, după ce a ajuns în stare gravă pe patul de spital. Actorul a fost internat de urgență, iar prima zi a petrecut-o la Terapie Intensivă. Artistul a făcut Revelionul internat la Spitalul Floreasca, după ce a fost suspect de infarct. Chiar el a povestit, cu lux de amănunte, clipele groaznice prin care a trecut.

Acesta a postat un vlog, pe contul lui de YouTube, unde se putea vedea clar că se afla pe patul de spital, cu perfuziile puse și într-o stare nu tocmai bună.

Citeste si: Lucian Viziru se confruntă cu probleme de sănătate! Actorul a ajuns de urgență la Terapie Intensivă. Care este starea lui acum

„ Eu sunt în momentul ăsta în spital. Sunt aici de pe 31 decembrie 2021. Revelionul l-am făcut aici. Da, sunt un norocos. Inițial s-a crezut că am făcut infarct. Am avut dureri mari în capul pieptului. Durerea se ducea jos spre brațul stâng. La prima analiză în ceea ce privește inima mi-au ieșit negative. A doua zi, enzimele astea au ieșit pozitive. Am avut din nou suspiciunea la povestea asta cu infarctul. Astăzi am fost mutat din salonul de Terapie Intensivă înapoi în salonul ăsta, unde am ajuns în prima zi. Sper să reușesc să plec mâine acasă. E bine în Spitalul Floreasca. M-au tratat frumos. Ieri și alaltăieri nu am avut voie să mă mișc din pat”, a dezvăluit Lucian Viziru, în ultimul vlog postat pe YouTube.

Citeste si: Vlăduța Lupău, internată de urgență. Ce i-au descoperit medicii- bzi.ro

Ce mâncare a primit Lucian Viziru în spital

Actorul le-a arătat celor care îl urmăresc și ce mâncare a primit de la spital, dar și de la soția lui, Ema. Aceasta i-a adus mâncare, tot de regim, așa cum i-a fost recomandat să mănânce. Artistul speră să se facă bine cât mai repede, pentru a nu mai sta internat.

Citeste si: Lucian Viziru se întoarce în televiziune? Actorul se mută înapoi în România, alături de familie: „Cât mai repede cu putință”

Lucian Viziru [Sursa foto: Captură YouTube]

Lucian Viziru [Sursa foto: Captură YouTube]

Distribuie pe: