Lucian Viziru a recunoscut! Și-a dorit o aventură cu Simona Gherghe, însă acum nu-și mai vorbesc. Motivul pentru care s-au certat cu 11 ani în urmă

Lucian Viziru a făcut declarații surprinzătoare în cadrul ultimei apariții pe care a avut-o la TV. Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, actorul a acceptat provocarea sosurilor iuți, unde a răspuns celor mai incomode întrebări.

Lucian Viziru și-ar fi dorit să aibă o aventură cu Simona Gherghe

Lucian Viziru a dat undă verde întrebărilor lui Cătălin Măruță, în ultima ediție a jocului cu sosurile iuți și nu s-a ferit să răspundă sincer în fața telespectatorilor. Întrebat cu ce vedetă din showbiz-ul românesc și-ar fi dorit să aibă o aventură, actorul a stat puțin pe gânduri. La final, însă, Lucian a luat pe toată lumea prin surprindere, căci a oferit numele Simonei Gherghe, cu care nu vorbește de 11 ani:

"Cătălin Măruță: Cu ce femei din showbiz-ul românesc ai fi vrut să ai o aventură, dar nu ai avut curaj să le propui asta?

Lucian Viziru: Cum o chema pe fata aia care prezenta emisiune, cu care m-am certat eu? Simona Gherghe. Asta ca să mă și împac cu ea, cu ocazia asta.

Cătălin Măruță: Acum numai, lasă, nu o mai tot scălda așa!", a fost discuția celor doi din platou.

Motivul pentru care Lucian Viziru și Simona Gherghe nu-și vorbesc de 11 ani

Scandalul dintre Lucian Viziru și Simona Gherghe a izbucnit în urmă cu 11 ani, pe vremea când actorul pusese punct relației cu Tania Budi.

Fratele lui Augustin Viziru fost invitat în emisiunea pe care vedeta o modera pe atunci, însă un adevărat scandal a izbucnit. Prezentatoarea TV l-a acuzat pe Lucian că a cerut bani ca să apară în platou:, a spus Simona Gherghe la acea vreme.

Lucian Viziru a ținut să o contrazică pe jurnalistă, spunând că banii ceruți erau pentru trupa sa, cu care ar fi trebuit să cânte în direct: "Eu nu am cerut bani ca să vin în emisiunea dumneavoastră, eu am cerut bani pentru cântare. Eu nu cer niciodată bani pe unde mă duc să vorbesc. Am cerut 1000 de euro pentru trupa Lucian Viziru, care e formată din 5 băieți.", a fost replica actorului.