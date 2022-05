Lucian Viziru s-a revăzut cu Gabriela Spanic, după 15 ani! Toți au fost uimiți să-i vadă din nou împreună. Ce i-a mărturisit actrița de telenovele? „Este dragostea vieții mele”

In articol:

Luvian Viziru și Gabriela Spanic au pus întreaga țară pe jar, după ce s-au sărutat cu pasiune într-un episod al unei telenovele românești. La acea vreme s-a tot vorbit despre o posibilă idilă între ei și chiar dacă ambii aveau sentimente puternice unul pentru celălalt, o relație a fost imposibilă

din cauza distanței. Acum, după mai bine de un deceniu, cei doi s-au revăzut și au vorbit, totul fiind filmat pe cameră și postat pe internet.

„Am jucat împreună într-un episod, am fost guest-star-uri în episodul respectiv, după care am cântat, am băut un pahar de șampanie de ziua ei și ne-am luat la revedere. Am vorbit și după ce am plecat din țară. Ultima dată când am vorbit la telefon a fost în urmă cu patru-cinci ani”, a spus Lucian Viziru, înainte de a începe podcastul.

Gabriela Spanic și-a pus sufletul pe tavă: „Am amintiri foarte frumoase cu tine, Lucian”

Chiar dacă este o actriță renumită, care a jucat în mai multe telenovele de succes, nu a putut să-și ascundă emoția și fericirea, atunci când l-a revăzut pe Lucian Viziru după 15 ani de când lumea tot vorbea despre o posibilă relație între ei.

Totul a pornit de la un sărut dintr-un serial, care i-a pus pe fani pe jar. Ei bine, după ani de la acel moment, Gabriela Spanic și Lucian Viziru s-au revăzut și și-au vorbit, ba chiar actrița i-a recunoscut că are numai amintiri frumoase cu el.

Gabriela Spanic: Am amintiri foarte frumoase cu tine, Lucian. Am lucrat împreună la o telenovelă, am cântat, am dansat, am sărbătorit ziua mea de naștere, îți aduci aminte?(...)

Lucian Viziru: Care a fost cel mai memorabil moment din cariera ta?

Gabriela Spanic: Când am filmat „La usurpadora”. Am călătorit prin multe țări și te-am cunoscut pe tine.

Renumita actriță a vorbit despre cel mai frumos moment din viața ei

Gabriela Spanic și-a pus sufletul pe tavă în fața lui Lucian Viziru și a făcut dezvăluiri uimitoare despre viața ei din spatele camerelor de filmat. Întrebată de actor care a fost cel mai frumos moment din viața ei, aceasta nu a mai stat pe gânduri și i-a dezvăluit că ziua în care a devenit mamă a fost un moment unic și plin numai de emoții frumoase.

„Cel mai fericit moment a fost atunci când mi-am luat copilul în brațe, pe Gabriel de Jesus, care acum are 13 ani. Fiul meu este dragostea vieții mele. Faima e dificilă, sunt mulți care urcă, unii sunt buni, alții sunt răi. Sunt și unii care te pot răni, dacă nu ești solid din punct de vedere spiritual”, a mai spus Gabriela Spanic în podcastul lui Viziru.