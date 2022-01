Lucian Viziru și-a aflat diagnosticul! Când i-au citit RMN-ul, medicii l-au întrebat dacă a avut COVID! Ce au descoperit

In articol:

Lucian Viziru s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate, încă de la începutul noului an. Actorul a avut nevoie de îngrijiri medicale și chiar a fost internat, după ce a mers la spital cu dureri puternice în piept.

Acum, la ceva timp de la externare, fratele lui Augustin Viziru a povestit ce diagnostic i-au pus medicii, în urma analizelor amănunțite.

Lucian Viziru: "Aș fi avut la un moment dat o miocardită"

Lucian Viziru a tras o sperietură de moarte de Revelion, atunci când a ajuns de urgență la spital, cu dureri puternice în piept. Actorul a mărturisit că a avut numeroase atacuri de panică, din cauza faptului că nu știa ce i se întâmplă.

Lucian Viziru [Sursa foto: Captură YouTube]

La aproape o lună de când a fost externat, tenismenul a vorbit pe canalul lui de Youtube despre diagnosticul pus de medici: "În urma ultimului RMN pe care l-am făcut la inimă a reieșit că eu aș fi avut la un moment dat, nu știm exact când, o miocardită. Ce este această miocardită? Este o afecțiune de care poate suferi oricine. De afecțiunea asta pot suferi copiii, oamenii mai tineri, dar, în special, bărbații tineri, cu vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani și sportivii.", a explicat Lucian Viziru, pe canalul lui de Youtube.

Lucian Viziru [Sursa foto: Captură KANAL D]

"Nu a fost de la vaccin"

După experiența neplăcută prin care a trecut, Lucian Viziru a primit numeroase mesaje de la cei care îl urmăresc, în care îl întrebau dacă vaccinul împotriva COVID-19 are vreo legătură cu simptomele suferite de el. Actorul a ținut să îi lămurească pe fani, așa că le-a explicat faptul că efectele secundare ale serului pot apărea în primele două săptămâni de la imunizare, iar el deja avea 4-5 luni de când se vaccinase, în momentul în care a mers la spital: "După ce am primit diagnosticul de miocardită am fost întrebat dacă am avut o răceală înainte, asta era una dintre posibilele cauze ale afecțiunii de care am suferit și anume să iau un virus, din ăla de răceală, normal, sau poate chiar SARS-CoV-2.

Dacă ar fi fost să fie de la vaccin, există, într-adevăr, niște efecte secundare care pot apărea în primele 14 zile de la vaccin, care sunt similare cu această miocardită, dar nu la 4-5 luni de când m-am înțepat, așa cum a fost în cazul meu. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar nu a fost de la vaccin.", a adăugat Lucian Viziru.

