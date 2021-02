Luciana, o tânără bolnavă de cancer a izbucnit în lacrimi după ce și-a văzut mama că se rade-n cap pentru a-i fi alături

feb 2, 2021 Autor: Cristina Ionela

În 2018, Luciana Rebello din Portugalia a fost diagnosticată cu cancer de col uterin. De atunci, fata a fost supusă regulat chimioterapiei. La sfârșitul lunii ianuarie 2021, tânăra a început din nou chimioterapia, așa că a luat decizia de a se rade în cap, fără să aștepte ca părul să înceapă să cadă singur.

Luciana i-a cerut mamei ei să o ajute cu această treabă, nebănuind cum se va termina.

La început, totul a decurs conform planului: mama ei a tuns-o la zero, în timp ce ea filma totul. Dar apoi a venit rândul mamei fetei. Albenia Gomes da Silva a surprins pe toată lumea atunci când și-a pus mașina de tuns în cap. Din fericire, reacția fiicei va rămâne pentru totdeauna nu doar în amintirile familiei, ci și pe rețelele de socializare.

Văzând isprava femeii pe ecranul telefonului, Luciana a rămas șocată. După câteva secunde, tânăra bolnavă de cancer a izbucnit în lacrimi. Văzându-și fiica profundafectată, mama o sărută pe ceafă, fără să-și ia mașina de tuns din cap. Videoclipul, până la sfârșitul căruia atât Luciana, cât și mama ei erau aproape fără păr, a devenit viral în mediul online.

Luciana[Sursa foto: Facebook]

Reacțiile uimitoare ale internauților

Câteva zile mai târziu clipul care a devenit viral pe Facebook, a fost postat și pe Twitter, acolo unde a fost

vizionat deja de peste 4,2 milioane de ori. Judecând după comentarii, utilizatorii rețelelor sociale nu au văzut nimic atât de emoționant de mult timp

” Mamele sunt adevărați supereroi. Nu mă mai mir, pentru că una dintre cele mai uimitoare femei a fost întotdeauna alături de mine, care m-a uimit de la an la an. Trimitând o îmbrățișare virtuală amândurora. Ambele arată uimitor!”/ ”Nu-mi acorda nici o atenție... Tocmai am ceva în ochi... Ce mamă minunată!”, sunt doar câteva comentarii din mediul online.