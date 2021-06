Lucifer, sezonul 6. Când va apărea ultimul sezon al serialului difuzat de Netflix

In articol:

Lucifer, sezonul 6. Când vom putea vedea episoade noi din serialul de pe Netflix, care a făcut furori în lumea întreagă.

Episoade noi din sezonul 5, lansate de Netflix, pe 28 mai

A doua parte a sezonului 5 din serialul Lucifer a fost lansată pe 28 mai 2021. Fanii serialului se pot bucura de 8 episoade noi în care îl pot vedea pe protagonistul lor preferat, actorul Tom Ellis.

Primul sezon din Lucifer s-a lansat în anul 2016, atunci când Lucifer se plictiseşte să tot fie Lordul Infernului şi se mută în Los Angeles, unde deschide un club de noapte și formează o legătură cu un detectiv de la omucideri.

Tom Ellis alături de fiica sa

Ce spun producătorii despre lansarea sezonului 6 din Lucifer

Oficialii de la Netflix au anunţat că va exista şi un sezon 6 al serialului Lucifer, unul dintre cele mai populare seriale produse de Netflix.

Încă nu se ştie data oficială când va apărea sezonul 6 din Lucifer, dar este cert că acesta va fi ultimul sezon al serialului.

Se crede că sezonul 6 se va difuza din toamnă.

Lucifer, sezonul 6, va avea 10 episoade care au fost deja filmate şi au intrat în post producţie, după cum a anunţat şi scenaristul serialului.

Anunţ Lucifer, sezonul 6

Tom Ellis alături de fiica sa

Cine este Tom Ellis, actorul care îl interpretează pe Lucifer

Thomas John Ellis este născut pe 17 noiembrie 1978, Cardiff, Țara Galilor, Regatul Unit. Actorul este cunoscut pentru rolul lui Lucifer Morningstar din serialul de pe Netflix.

Tom Ellis are trei surori, dintre care una îi este geamănă. Actorul a crescut în Anglia, unde a urmat școala High Storrs din Sheffield și a cântat la corul francez City of Sheffield Youth Orchestra. A continuat studiile de licenţă la Royal Scottish Academy of Music and Drama.

În 2006, Tom Ellis s-a căsătorit cu Tamzin Outhwaite, cu care are două fiice. Cei doi au divorţat în 2014, după ce actorul a recunoscut că a avut o aventură cu o altă actriţă.

Tom Ellis s-a recăsătorit în 2019 cu o scenaristă din America, Meaghan Oppenheimer.