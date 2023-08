„Lucrez de foarte mulți ani cu mine” Cum reușește Armin Nicoară să treacă peste toate obstacolele din viața sa? Saxofonistul are un as în mânecă: „Am început să exersez zilnic”

In articol:

Armin Nicoară se numără printre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din țara noastră la ora actuală. În prezent, se bucură de o carieră în plină ascensiune în industria muzicală, fiind întotdeauna prezent la spectacole și evenimente. Artistul se poate declara un bărbat împlinit atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal.

Atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi, celebrul saxofonist face o echipă de excepție cu soția sa, Claudia Puican. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și sunt întotdeauna alături de altul.

Armin Nicoară a muncit foarte mult pentru a ajunge în acest punct al vieții sale, însă de-a lungul anilor s-a confruntat și cu anumite probleme de sănătate. Artistul recunoaște că are un mic secret care îl ajută întotdeauna să treacă cu bine peste toate obstacolele. Despre ce este vorba?

Cum reușește Armin Nicoară să treacă peste momentele grele din viața sa?

Saxofonistul mărturisește că pe parcursul anilor a avut parte și de multe întâmplări nefericite. Însă unul dintre cele mai negre episoade a fost acela când a aflat că suferă de diabet. A fost la un pas de depresie, însă și-a dorit foarte mult să învețe să trăiască cu acest diagnostic și să nu lase niciodată problemele să-i stea în cale.

Acela a fost momentul când a descoperit și un mic secret. Mai precis, a învățat despre legea atracției și ce înseamnă să manifestezi. A citit foarte multe cărți pentru a înțelege mai bine cum funcționează acest mecanism, iar de atunci exersează în fiecare zi, mai ales că a observat că, într-adevăr, chiar funcționează.

„Țin pe ecranul telefonului meu un citat care spune că sunt un geniu în manifestare. Cred foarte tare în legea atracției. Lucrez de foarte mulți ani cu mine, iar tot timpul când îmi doresc ceva foarte mult, mi se îndeplinește. Nu a fost ușor să ajung la acest nivel. Totul a început după ce m-am îmbolnăvit de diabet. Eram cu traume, supărat, chiar în depresie. Am început să citesc cărți, să fac diferite terapii, nu înțelegeam exact cum să lucrez cu legea atracției. Mi-am luat, țin minte, vreo 10 cărți și am început să lucrez cu mine. Am văzut mici schimbări și am început să exersez zilnic.”, a mărturisit Armin Nicoară pentru spynews.ro.

Ba mai mult decât atât, legea atracției i-a adus foarte multe beneficii lui Armin Nicoară Achiar și pe plan profesional. Lucrurile la care doar visa în urmă cu mulți ani, acum s-au îndeplinit. A devenit un artist extrem de apreciat și a cântat în fața unui public numeros, exact așa cum își notase în caietul său cu dorințe.

„Chiar și în cariera muzicală am manifestat, îmi imaginam cum voi cânta în fața a foarte mulți oameni, că mă vor iubi. Aveam chiar un caiet în care scriam ce-mi doresc, am deschis acest caiet de curând și am realizat că acele dorințe, scrise la momentul acela, s-au împlinit.”, a mai spus celebrul saxofonist pentru sursa menționată anterior.

Cum reușește Armin Nicoară să treacă peste toate obstacolele din viața sa? [Sursa foto: Facebook]