Lucrul bizar pe care Bianca Drăgușanu îl poartă tot timpul cu ea! Vedeta a dezvăluit care este secretul succesului său: „Am în portofel și în fiecare pantof”

Bianca Drăgușanu este un nume foarte cunoscut în showbiz-ul autohton. Vedeta are parte de o viață demnă de invidiat, iar acum a dezvăluit ce ritual respectă cu strictețe pentru a avea succes. Blondina a vorbit despre lucrul ciudat pe care îl are tot timpul la ea și care îi aduce noroc.

Bianca Drăgușanu are tot timpul foi de dafin la ea

Vedeta a mărturisit că nu este o persoană superstițioasă, dar are anumite reguli după care se ghidează energetic. Astfel, pentru a-i merge bine, fosta asistentă TV pune la începutul fiecărei luni scorțișoară la intrarea în locuință și își dorește să aibă parte numai de lucruri bune. Un alt lucru pe care blondina pune foarte mare accent sunt foile de dafin, condiment pe care îl are tot timpul la ea, însă nu oricum, ci ascunse în portofel și pantofi.

„Superstiții nu prea am, în schimb am chestii după care mă ghidez energetic, pentru a-mi merge mai bine. Nu știu dacă să le zic superstiții. Am eu astea ale mele cum are și Mantea cu tămâia, eu le am pe ale mele cu foaia de dafin. Am în portofel și în fiecare pantof. Mai am cu scorțișoara și mai am asta cu data de 1, de fiecare dată fac așa un fel de mantră în care pe data de 1 pun niște scorțișoară la intrarea în casă și îmi doresc eu mie numai bine, abundență și magnet de abundență”, a

declarat aceasta, potrivit Ciao

Cum își menține Bianca Drăgușanu silueta

Chiar dacă acum vedeta are un corp pe care foarte multe femei ar fi invidioase, aceasta nu a avut dintotdeauna greutatea pe care o are acum. În adolescență, când a terminat liceul, fosta asistentă TV a avut 90 de kilograme, iar amintirile din acea perioadă nu sunt tocmai plăcute. După o lungă perioadă în care s-a luptat pentru a ajunge la greutatea dorită, Bianca Drăgușanu are mare grijă să își mențină silueta.

Astfel, aceasta nu se abține de la nimic și mănâncă orice are poftă însă, cu o anumită măsură. Blondina este de părere că secretul constă în controlarea emoțiilor și a creierului pentru a-ți găsi un echilibru.

„Secretul este să ai echilibru și felul în care îți trăiești viața să te definească. Viața nu este o dietă, viața e să guști din toate lucrurile, să nu pui frână la nimic, dar cu măsură. Adică nu mănânc pizza dimineața, seara, la amiază sau pizza cu cartofi prăjiți. Ori mănânc pizza, ori mănânc cartofi prăjiți, și dacă mănânc pizza, nu o mănânc toată, mănânc 2, 3 felii, decent. După zic frână că oricum eu pot să mănânc mult, dar pot să mănânc și puțin și să mă satur. Depinde cum îți controlezi creierul, emoțiile, cum îți stăpânești toate lucrurile acestea”, a mai spus Bianca.

