Lucrul pe care Andreea Esca nu l-a făcut niciodată. I s-a propus de multe ori, dar nu a convins-o nimeni să se răzgândească: "Nu sunt obligată"

Au trecut zeci de ani de când Andreea Esca a apărut pentru prima oară la pupitrul știrilor, dar imaginea ei nu a suferit multe schimbări. Deși mulți ar crede că este vorba despre un secret, prezentatoarea TV spune că nu este foarte exigentă cu privire la stilul ei de viață.

Un singur lucru, însă, nu a încercat niciodată, și nici nu este tentată să o facă.

Andreea Esca nu s-a pensat niciodată: "Nu a fost nimeni în stare să mă convingă"

Andreea Esca este o fire deschisă, care încearcă mereu lucruri noi, dar atunci când vine vorba despre aspectul fizic, știrista nu se încumetă să facă schimbări radicale. De curând, prezentatoarea TV a dezvăluit că nu s-a pensat niciodată, deși i s-a propus de multe ori. Motivul, spune ea, este strâns legat de un sfat pe care bunica ei i l-a oferit în copilărie: "Nu mă pensez pentru că bunica mea, când eram adolescentă, îmi spunea tot timpul să nu mă pensez pentru că o să mi se strice forma și sprâncenele sunt frumoase așa.

Eu o iubeam foarte mult și țineam la sfaturile ei, astfel încât nu a fost nimeni în stare să mă convingă să mă pensez. Uite că acum au revenit la modă. În sfârșit, sunt la modă. Ce făceam dacă nu mai aveam sprâncene? Se poartă acum mari, rebele, în toate sensurile.", a povestit Andreea Esca, pentru ego.ro.

Andreea Esca [Sursa foto: Instagram]

Cât despre modul în care reușește să mențină la 50 de ani, jurnalista susține că nu face prea mari eforturi. Este atentă doar la alimentație și are grijă să nu uite de sport: "Nu fac nimic în mod special, poate faptul că mă ocup de lucruri care îmi plac, mă întâlnesc cu foarte mulți oameni care îmi plac. Nu sunt obligată să fac multe compromisuri, poate asta îți face bine la ten. (râde) La siluetă nu este niciun fel de mister, încuiați frigiderul și faceți sport. Îmi pare rău, nu am altfel de secret. Am foarte multe plăceri alimentare, dar pe care nu le pun în aplicare întotdeauna.", a mai spus Andreea Esca, pentru sursa citată.