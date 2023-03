Lucrul pe care Anghel Damian îl ține secret. Nu vrea să-i spună asta nici măcar lui Theo Rose: "Nu știți și voi vreun hacker, să-i spargă laptopul lu' bărbate-miu?"

In articol:

Theo Rose se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, cântăreața păstrează frecvent legătura cu fanii ei, prin intermediul rețelelor de socializare, în special pe Instagram, acolo unde împărtășește cu aceștia aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și

cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și de curând, atunci când artista le-a povestit fanilor ei că partenerul ei de viață, Anghel Damian, are secrete față de ea. Este vorba despre serialul unde Theo este actriță, iar Anghel regizor, fiind episoade care nu au fost încă difuzate la TV și pe care iubitul artistei le are în laptopul personal, însă nici măcar partenera lui nu are acces la ele.

"Merg să filmez.(...) Ce voiam să vă întreb. Nu știți și voi vreun hacker, să-i spargă laptopul lu' bărbate-miu, să vedem și noi episodul șapte?", a spus Theo Rose, pe pagina personală de Instagram.

Theo Rose a vorbit despre ce se întâmplă în ultimele luni de sarcină

Mult a fost, puțin a mai rămas până când Theo Rose va deveni mămică pentru prima dată. Însărcinată în 6 luni, vedeta le-a povestit internauților că experimentează noi senzații și dureri: „Am fața plină de chestii și niște dureri noi de spate.”, a scris artista pe rețelele de socializare.

Mai mult decât atât, fanii au fost curioși să afle câte kilograme s-a îngrășat cântăreața în sarcină, iar aceasta a vorbit despre acest subiect, fără ocolișuri.

„Mi se pare mult să zic cât m-am îngrășat pentru că eu în primul trimestru mai degrabă am slăbit fiindcă am avut grețuri. Plecând de la o greutate de 45 kilograme, acum nu mai m-am cântărit de vreo două săptămâni, dar estimez că aș avea 55 de kilograme. Nu m-am omorât cu mâncatul, dar este normal să iei greutate. După ce nasc mi-aș dori să rămân la 55 de kilograme. Mi se pare, în sfârșit, că arăt și eu ca om, am și eu obraji. Sarcina asta a fost minune pentru mine, am scăpat de stres și anxietăți.”, a declarat Theo Rose pe pagina ei de Instagram.