Lucrul pe care Raluca Bădulescu îl poartă de fiecare dată în geantă. A devenit o obișnuință de când a slăbit radical: „Prefer să renunț la mâncare. Sunt leșinată de fericire!”

Raluca Bădulescu trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. În ciuda criticilor dure, vedeta se simte bine în corpul său și este mai fericită ca niciodată de greutatea la care a reușit să ajungă.

Jurata “Bravo, ai stil” are o relație specială cu hainele și articolele vestimentare, astfel că și după ce a slăbit drastic, a păstrat câteva piese, inclusiv pantofi, întrucât nu s-a putut desprinde de acestea.

Cu toate că a făcut eforturi mari să ajungă la greutatea ideală, Raluca Bădulescu nu se înfometează sau se restricționează de la multe alimente, ba chiar își permite să mănânce orice. Mai mult decât atât, vedeta ține un lucru în geantă încă de când a slăbit și nu poate renunța la el.

Ce poartă Raluca Bădulescu în geanta sa

Raluca Bădulescu nu mai este afectată de comentariile răutăcioase din mediul online, ba chiar se amuză la maximum de ele. Vedeta și-a construit un scut în fața sa și nimeni și nimic nu îl poate doborî.

“ Cel mai bine din lumea asta mă simt! Știu discuțiile: prea slabă, dezgropată, a murit de moarte bună, etc, ce mai scrie lumea pe Instagram. Sunt fericită, sunt sănătoasă și îmi place să fiu slabă mult de tot! Sunt leșinată de fericire!”, a declarat Raluca Bădulescu, pentru Impact.ro.

De când a slăbit, Raluca Bădulescu nu a renunțat la micile plăceri, ba mai mult poartă în geanta sa o ciocolată din care mănâncă ori de câte ori i se face poftă.

“ Ce fericită sunt! Și nu aș vrea să am ciocolată în geantă, dar, ce crezi? Am! Prefer să renunț la mâncare pentru ca să mănânc o guriță de ciocolată!

Cineva, mai devreme, m-a invitat la o prăjitură fără zahăr! Nu! Vreau prăjitură cu zahăr! Și mai bine nu mai mănânc mâncare toată ziua”, a mai spus vedeta.

Vedeta a păstrat unele haine și perechi de pantofi de când avea kilograme în plus

Raluca Budulescu nu a putut renunța la unele piese vestimentare pe care le-a avut în garderobă înainte să slăbească, astfel că le-a păstrat. Cu toate acestea, vedeta a mărturisit că nu le-a ținut pentru amintire, ci pentru că au o semnificație aparte.

“ Da, normal că mai am. Nu m-am gândit la chestia asta să le păstrez din acest motiv, ca să mă mai uit la ele din când în când.

Le-am păstrat, sinceră să fiu, doar pentru că au însemnat ceva pentru mine într-o anumită perioadă de timp. Eu am amintiri și cu haine, sunt ceva rău de tot! Având o relație specială cu hainele, normal că am amintiri cu haine! Și le-am păstrat pe unele dintre ele, pentru că îmi plăceau mult”, a explicat Raluca Bădulescu.

Vedetei îi pare foarte rău pentru perechile de pantofi, întrucât de când a slăbit poartă numărul 37, în loc de 39. Jurata “Bravo, ai stil” a subliniat că multe dintre piesele sale vestimentare erau făcute la comandă, inclusiv de fostul său coleg de emisiune, Cătălin Botezatu. Astfel, hainele personalizate erau foarte frumoase, motiv pentru care nu le-a putut arunca.

“ Mai gravă este situația cu pantofii, pentru că pe vremea când eram mai grasă, purtam 39 sau 39 jumate și de când am slăbit port 37. Și am pantofi, Doamne, frumoși sunt! În videoclipul Bad Romance, Lady Gaga are niște încălțări pe care le am acasă, care sunt numărul 40. Nu am cum să le mai port acum, deci după alea sufăr.

“ Unele haine erau foarte frumoase, toate erau făcute pe comandă, erau făcute de Cătălin Botezatu, erau făcute de Laura Olteanu, așa că vă dați seama că le am, pentru că au însemnat ceva pentru mine”, a mai adăugat vedeta.