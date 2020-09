Lucruri generale despre ia romaneasca

Ie românească

Cunoscuta sub numele de "camasa cu maneci brodate", sau mai simplu, "IE", aceasta piesa de vestimentatie este din ce in ce mai mult reinventata de catre cei mai faimosi designeri moderni (romani si internationali), dar ia aduce cu sine intelesul si istoria sa.

Materialele, broderiile facute de trupele ornamentale care cauta un echilibru perfect, sunt toate simbolurile care au o mare importanta. Proportiile sunt alese si controlate cu grija de mester, iar pozitia fiecarei broderii este stabilita cu precizie maniacala pentru a crea o lucrare de exceptie.

Simbolurile magice cusute cu precizie la fiecare perforare au fost menite sa protejeze purtatorul camasii de spiritele rele, vraji, ghinion. Femeile tinere au mostenit de la bunicile sau mamele nu numai o tehnica de artizanat popular, ci si rugaciunile care trebuiau pronuntate inainte de inceperea filarii lanii, inainte de a se ocupa de tesaturi sau broderii.

Se considera ca ia este cea mai importanta parte a costumului popular, deoarece determina compozitia ornamentala, din moment ce toate celelalte piese sunt adaptate la camasa in functie de sezon, in functie de varsta celor care o poarta, pentru ornamente si culori.

Citeste si: Adelina Pestrițu s-a mutat în casă nouă! Primele imagini din superba locuință - evz.ro

Termenul "IE" este un derivat din latinescul lineae tunicae, tunica domeniul de aplicare subtire in contact cu pielea. Aceasta imbracaminte a fost numita incepand cu secolul al saselea pe semne in latina si in "Glossarium mediae et infimae Latinitatis" de Du Cange, dar nu este posibila stabilirea unei date precise a nasterii, chiar daca ar fi fost purtata pentru prima data de Poporul Cucuteni-Trypillian.

Asadar, dupa cum se poate vedea, ia nationala a romanilor este o piesa vestimentara purtata inca din cele mai vechi timpuri, insa este o piesa vestimentara din care in ultimii ani s-au inspirat foarte multi creatori de moda atat din Romania cat si din strainatate.

Aceasta piesa vestimentara reprezinta o mandrie nationala pentru noi, si cu siguranta poate fi obiectul unui suvenir ales de catre cei care ne viziteaza tara. Multi straini care ne viziteaza pentru prima data tara, aleg drept suvenir o ie romaneasca ieftina, in loc sa aleaga un magnet sau un breloc sau diferite alte asemenea suveniruri.

Este cat se poate de firesc ca strainii care ne viziteaza tara sa aleaga o ie traditionala drept suvenir, tinand cont de detaliile amintite anterior in acest articol, si tinand cont totodata de cat de importanta este ia, aceasta fiind sursa de inspiratie pentru marii creatori de moda autohtoni si straini.

Asadar, acestea sunt lucruri generale despre ia nationala pe care cu siguranta fiecare dintre noi trebuie sa le cunoastem, si de ce nu, trebuie sa ne mandrim cu ia nationala pentru ca este o piesa de vestimentatie care ne face cinste in toate colturile lumii in care este purtata.