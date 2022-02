Lucruri pe care nu le știai despre Freddie Mercury, solistul trupei Queen

In articol:

Freddie Mercury a fost unul dintre cei mai mari artiști ai lumii, cunoscut ca și solistul trupei britanice de muzică rock “Queen”. Freddie a fost recunoscut și pentru calitățile sale de compozitor al unor hituri care se numără și astăzi, la aproape 31 de ani de la moartea sa, printre cele mai ascultate piese la nivel internațional.

Freddie Mercury

Lucruri mai puțin știute despre Freddie Mercury

Freddie Mercury era o persoană timidă

Deși Freddie era cunoscut pentru energia sa electrizantă de pe scenă, oamenii apropiați ai artistului spun că el era o persoană destul de timidă în afara concertelor. Acesta era și unul dintre motivele pentru care artistul acorda interviuri destul de rar.

Freddie era un iubitor de pisici

Artistul iubea foarte mult pisicile, iar la un moment dat a avut chiar 10. De câte ori pleca în turneu, i se făcea dor de pisicile sale si suna acasă pentru a vorbi cu ele și a se asigura că sunt bine. El a avut chiar și un cântec dedicate animalelor sale preferate, „Mr Bad Guy”.

Freddie este cel care a construit logo-ul trupei Queen

Aritstul a obţinut o diplomă în artă şi design grafic la Ealing Art College, folosind ulterior cunoştinţele pentru a construi emblema trupei Queen. Logo-ul este format din zodiile membrilor trupei: doi Lei, un Rac și o Fecioară.

Nu-i plăcea să se plimbe cu bicicleta

Lui Freddie nu-i plăceau deloc plimbările cu bicicleta, în ciuda versurilor piesei „Bicycle Race”: „ I want to ride my bicycle; Vreau să mă plimb cu bicicleta”.

„Avea o bicicletă, dar nu-i plăcea să meargă cu ea. De fapt, prefera să fie plimbat cu Rolls Royce-ul”, a povestit chitaristul Brian May.

Freddie nu se considera un pianist bun

Cântărețul nu se considera un pianist bun, în ciuda talentului imens pe care îl avea artistul. Mereu avea emoţii atunci când trebuia să interpreteze „Bohemian Rhapsody” în concerte, pentru că îi era frică că va greşi partea de pian a piesei. Mai târziu, el va folosi din ce în ce mai rar pianul, înlocuindu-l cu dansul în concerte.

Artistul a avut o soție, deși era gay

Între 1970 şi 1976 a avut o relaţie cu Mary Austin, iar la trei ani de la momentul în care s-au mutat împreună, Freddie a cerut-o de soție. Relatia lor s-a terminat în anul 1976, când Freddie i-a spus lui Mary Austin despre orientarea sa sexuală. Freddie i-a spus „Cred că sunt bisexual”, iar ea i-a răspuns „Nu, Freddie. Eşti gay”.

El i-a dedicat piesa „Love Of My Life” lui Mary Austin

Freddie i-a dedicat lui Mary piesa „Love Of My Life”, spunând despre ea: „Toate iubirile mele m-au întrebat de ce nu o pot înlocui pe Mary, dar este imposibil. Singurul prieten pe care îl am este Mary şi nu vreau pe altcineva.”

Mary Austin a primit mare parte din averea artistului după moartea sa

Mary Austin, cea care i-a rămas aproape toată viaţa sa, trăieşte şi azi, împreună cu familia ei, în casa artistului. Ea a rămas cu mare parte din averea lui Freddie, după moartea sa. O parte din bani au mers şi către Jim Hutton (iubitul lui Freddie din perioada 1985-1991), dar şi către bucătarul şi asistenul lui Freddie.

A murit din cauza unei pneumonii provocate de SIDA

Freddie Mercury a murit la vârsta de 45 de ani, pe 24 noiembrie 1991, din cauza unei pneumonii provocate de nemiloasa boală SIDA. El a anunţat cu doar o zi înainte în mod public că este bolnav de SIDA: „Acum a venit timpul pentru ca prietenii şi fanii mei din toată lumea să afle adevărul şi sper că toată lumea se va alătura doctorilor mei în lupta acestei boli teribile. Intimitatea a fost mereu specială pentru mine”.

Viața lui Freddie și impactul trupei Queen

Pe numele său adevărat Farrokh Bulsara, artistul s-a născut pe 5 septembrie 1946, într-o familie de indieni din insula Zanzibar din Tanzania. În 1964, Freddie s-a mutat cu familia sa în Londra, iar şapte ani mai târziu a înfiinţat formaţia Queen alături de Brian May (chitară), John Deacon (chitară bas) şi Roger Taylor (tobe).

Trupa a avut un impact imens asupra istoriei muzicii. Queen a vândut peste 500 de milioane de albume, a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame şi a susţinut un concert ce a rămas în istorie, în 1985, în cadrul Live Aid. Live Aid a fost un imens concert caritabil, în cadrul căruia s-au strâns peste 127 milioane de dolari care au fost donați către Africa, pentru a ajuta la combaterea foametei.

Freddie Mercury şi-a pus semnătura pe multe dintre hiturile Queen, printre care şi „Bohemian Rhapsody”, „Killer Queen”, „Sombody To Love” şi „Don't Stop Me Now”, „We Will Rock You”.

Freddie a murit pe data de 24 noiembrie 1991, la vârsta de doar 45 de ani, din cauza unei pneumonii cauzate de SIDA. Înmormântarea sa a fost ținută de un preot zoroastrian. Artistul a fost incinerat la cimitirul Kensal Green, iar cenușa sa a fost împrăștiată pe malurile lacului Geneva, Elveția, locul unde Freddie și-a petrecut ultimii ani din viață.

