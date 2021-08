Ludovic Orban, atac direct la adresa lui Florin Cîțu. Liderul PNL a lansat o serie de ironii: ”Eu mânânc pâine feliată, costă cam 6 lei”

In articol:

Ludovic Orban a făcut o serie de declarații legate de prețul pâinii pe care o mănâncă. Totul după ce, acum ceva timp, Florin Cîțu, premierul României, a evitat să răspundă atunci când a fost întrebat despre prețul unei pâini. Acum, liderul PNL a făcut o ironie la adresa acestuia, puțin indirectă, însă cu țintă precisă.

Ludovic Orban nu a fost deloc luat prin surprindere, atunci când a fost întrebat despre prețul unei pâini. De curând, premierul Florin Cîţu a susținut că nu ştie cât costă o pâine, spunând că el nu mănâncă pâine. Liderul PNL nu a ezitat nicio clipă să răspundă la aceeași întrebare. „Ha, ha. Variază prețul. Franzela tradițională costă 1,5 (lei) și există o tendință de creștere a prețului. Eu in general mananc paine feliata care costa cam 6 lei. Cred ca un premier – si aici sunt convins ca dl Citu a inteles – trebuie sa se informeze periodic, chiar saptamanal, asupra unor preturi, nu doar la paine, ci si la motorina sau benzina, la kilowatt la energie electrica, pentru ca ele afeceteaza puterea de cumparare a oamenilor si trebuie sa le urmareasca cu atentie. Cresterea puterii de cumparare si calitatea vietii trebuie sa fie preocuparea permanenta a unui guvernant”.

Ludovic Orban nu a trăit ”pe picior mare”

Liderul PNL povestea, recent, că în ultimul lui an de la revenirea în politica mare nu a trăit deloc pe ”picior mare”, ci cu un venit de 3,000 de lei.

Ludovic Orban a dezvăluit că atât el, cât și familia lui sunt niște oameni modești.

”Declarația de avere spune totul despre cariera mea în viața publică, despre cinstea mea, despre faptul că niciodată nu am acceptat să obțin venituri care nu mi se cuvin. De-a lungul ultimilor 30 de ani, mai mult de jumătate am deținut funcții publice și din indemnizațiile pe care le primești din funcțiile publice nu te poți îmbogăți. Cel mult, poți să ai un trai decent. Sunt un om foarte modest. Nu am aplecare spre a trăi pe picior mare. La fel e și familia mea. Suntem niște oameni cât se poate de modești. Nu cred că asta e problema, ci cât de corect este un om. Nu trebuie să se înțeleagă că sunt cel mai sărac premier, ci cel mai cinstit și corect”, a declarat, miercuri seară, Ludovic Orban.