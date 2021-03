Ludovic Orban, despre relația cu soția și cu fiul său ”Am avut un moment de cumpănă” Ce dezvăluiri a făcut la ”40 de întrebări cu Denise Rifai” VIDEO

In articol:

În decursul anilor, fostul premier Ludovic Orban a vorbit de foarte puține ori despre familia sa. Iar informațiile despre soția sa, Mihaela Orban și fiul lor au fost mai mult din declarațiile de avere ale politicianului și din scurte afirmații ale acestuia.

Într-un interviu mai vechi, vorbind despre momentul întâlnirii cu cea care i-a devenit apoi soție, Ludovic Orban povestea: ”Am întâlnit-o pe Mihaela la o petrecere în 1992. Pot să zic că a fost dragoste la prima vedere. Ea era verișoara unei colege cu care venise acolo”.

Citeste si: Cum arată declaraţia de avere a lui Ludovic Orban. Președintele PNL este printre cei mai săraci politicieni

Cum arată și cu ce se ocupă Mihaela, soția lui Ludovic Orban

Despre Mihaela Orban se știe că este de profesie psiholog și psiho terapeut, și că a fost directoare de grădiniță. Până și aparițiile sale în public în perioada în care Ludovic Orban era premierul României au fost extrem de puține. Unele din puținele imagini cu Ludovic Orban și soția sa sunt de la un eveniment de dinainte de pandemie, de la începutul lui 2020, de la Ateneul Român.

Ludovic Orban, în calitate de premier, a fost invitat de Casa Regală la concertul de gală pentru sărbătorirea a 30 de ani de la întoarcerea Familiei Regale în țară. În imaginile publicate chiar de Casa Regală pe paginile de socializare se observă și soția lui Ludovic Orban.

Mihaela Orban (medalion), la evenimentul Familiei Regale, alături de soțul ei, Ludovic Orban

Citeste si: Care sunt semnele că ai fost deja infectat cu noul coronavirus și nu ai știut acest lucru! Cum poți afla cu certitudine- bzi.ro

Invitat acum la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Ludovic Orban a vorbit despre relația cu soția sa. ”Cât de des îi spuneți soției că o iubiți?”, a întrebat Denise Rifai.

Citeste si: Premierul Florin Cîțu, război cu președintele PNL, Ludovic Orban! Vrea să îi ia locul?

”Un lucru evident, nu trebuie repetat de foarte multe ori. Suntem de o lungă perioadă împreună. Până să luăm decizia de a ne căsători, am stat împreună mai bine de 6 ani. Nu vorbesc despre soție pentru că nu și-a dorit niciodată publicitate. A preferat să nu fie în atenția opiniei publice, este o persoană foarte discretă. Este o persoană care mă sprijină în carieră, și de multe ori când am avut nevoie de acest sprijin, a venit necondiționat și imediat, chiar dacă viața politică, a dus la multe sacrificii pentru soție. Atât pot să spun despre ea!”, a afirmat Ludovic Orban.

Ludovic Orban, despre fiul său Tudor Andrei ”Am încercat să-i lăsăm o libertate cât mai mare”

Și despre fiul său, Tudor Andrei se știu extrem de puține lucruri. Fiul lui Ludovic Orban are 22 de ani și este student la Facultatea de Matematică din cadrul Universității București.

”Am încercat să-i lăsăm o libertate cât mai mare. Și sunt fericit că a înțeles această libertate și este un copil cu mult discernământ, un om care-și vede de treaba lui, care învață. Am avut un moment de cumpănă, când eu am fost pe o poziție, iar băiatul și soția pe alta, privitor la facultate. Tudor și soția mea își doreau ca el să se ducă la facultate în altă țară, în Olanda, în Marea Britanie. Și aici eu am avut o poziție total diferită. A fost un moment în care eu am încercat să susțin extrem de apăsat și cu argumente opțiunea ca trei ani măcar să se ducă la o facultate în România. Până la urmă, decizia a fost să facă facultatea în România, iar acum este student, învață bine, îi place ceea ce face, dacă va vrea să facă un master la o altă facultate din Europa, poate să meargă, dar eu am ținut să facă facultatea în România”, a spus Ludovic Orban despre fiul său, în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.