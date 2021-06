Ludovic Orban, despre Renate Weber: " A fost avocatul diavolului"

Ludovic Orban [Sursa foto: MediaFax Foto] 15:39, iun 18, 2021 Autor: Elena Popescu

Ludovic Orban a vorbit despre demiterea din funcţie a Renatei Weber. Parlamentul a demis-o pe Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului.

Ludovic Orban, despre Renate Weber

Ludovic Orban a declarat în cursul zilei de ieri că revocarea Renatei Weber din funcţia de Avocat al Poporului era "un deznodământ aşteptat", motivul principal pentru care a susţinut demiterea acesteia a fost fiindcă că a pus "în pericol" viaţa şi

sănătatea românilor.

"Renate Weber nu a fost Avocatul Poporului român, ci avocatul PSD şi avocatul intereselor PSD. A fost chiar un "avocat al diavolului". Motivul principal pentru care eu am susţinut demiterea doamnei Weber este că a pus în pericol viaţa şi sănătatea românilor. Sunt cuprinse mai multe puncte de vedere, am avut o argumentaţie suficient de puternică. Eu cred că era un deznodământ aşteptat revocarea doamnei Weber din funcţia de Avocat al Poporului", a declarat Ludovic Orban, citat de hotnews.ro.

Ludovic Orban a fost întrebat despre acuzaţia potrivit căreia Renate Weber nu ar fi avut dreptul la apărare, iar Preşedintele Camerei Deputaţilor a răspuns:

"A fost convocată şi a fost prezentă în Comisiile juridice.

Putea să vină să participe (n.r.- la plen). Avea nevoie de invitaţie specială? Aşa cum i s-a transmis că poate să participe la procedurile parlamentare... Ăsta este un pretext, nu este un temei serios. PSD poate să atace la Curtea Constituţională", a mai spus Ludovic Orban.

Renate Weber, revocată din funcţie

Renate Weber a fost revocată, miercuri, 16 iunie, de Parlament din funcția de Avocat al Poporului cu 247 de voturi „pentru” și 32 de voturi „împotrivă”. A fost o ședință care s-a lăsat cu replici tăioase între reprezentanții Coaliției și aceasta. Renate Weber a fost demisă din funcție pe motiv că ar fi acționat în contradicție cu legile și Constituția României.

„PNL, USR PLUS şi UDMR au formulat pentru motivele însuşite încă de ieri de plenul Parlamentului o cerere de revocare pentru constatări de încălcări de lege şi ale Constituţiei(...) de către doamna Renate Weber. O dezbatere derulată mai degrabă în condiţii de procedură care amintesc mai mult de vechea legislatură.(...) Atunci când primeşti o funcţie din partea unui lider ca Liviu Dragnea te debarasezi greu de ea, chiar şi atunci când Parlamentul, singura autoritate care exercită controlul parlamentar asupra Avocatului Poporului, îţi spune că ai încălcat legea prin modul în care ţi-ai exercitat atribuţiile. Raportul Comisiilor juridice îşi însuşeşte cererea de revocare formulată de liderii Coaliţiei şi o transmit către plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului”, a spus Iulia Scântei.

Renate Weber a fost numită în funcţie în iulie 2019, iar în cei trei ani de activitate susține că nu are nimic să-și reproșeze, ba mai mult, spune că de fiecare dată a acționat conform legilor: „Nu. Chiar nu! Ba mai erau vreo două lucruri pe care aş mai fi putut să le fac... Chiar mă duc acasă, mă privesc în oglindă şi cred că am funcţionat cu demnitate în această funcţie. E adevărat, pentru mine, drepturile şi libertăţile sunt ceva sfânt şi nu o să abdic niciodată de la ele, că nu am făcut asta niciodată în viaţa mea. Şi nu mă refer la drepturile şi libertăţile mele, ci ale celorlalţi”.