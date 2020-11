Ludovic Orban, noi declarații despre desfășurarea orelor online! Când se vor deschide școlile? „Am fost criticați grav”

Ludovic Orban a vorbit despre școala online [Sursa foto: Facebook]

Premeierul României a vorbit în cadrul unui interviu la un post de televiziune despre desfășurarea cursurilor în mediul online. Deși Guvernul Orban a fost extrem de criticat pentru închiderea școlilor, prim-ministrul susține că a fost decizia cea mai rațională.

„Până la o reducere semnificativă a numărului de infectări zilnice, învățământul se desfășoară online. Am fost criticați grav, prima oară că am deschis școlile în data de 14 septembrie, și după aia că am suspendat cursurile în clasă și am stabilit că se fac online.

Mai mult, ne-a fost dat exemplul țărilor care au păstrat școlile deschise. Aproape toate școlile care păstraseră învățământul în clasă, între timp au suspendat cursurile. În Franța au fost proteste pentru a se organiza învățământul online”, a declarat Ludovic Orban.

Riscul de transmitere a virusului este mai mic în școli. Ce spune premierul României

Chiar dacă riscul de transmitere este mai mic în școli, premierul argumentează decizia luată prin faptul că așa vor fi protejați părinții și bunici, fiind mult mai sensibili la contactarea acestui virus.

„În școală, riscul de transmitere a virusului este mai mic decât în alte ocazii. Problema este că funcționarea școlilor presupune creșterea aglomerației, grupuri de părinți, de bunici care își duc copii la școală, care interacționează între ei.

De asemenea, sunt o serie de alte activități legate de mersul la școală care cresc riscul de transmitere. Și pentru a-i proteja pe copii, și pentru a-i proteja pe profesori, pe învățători, și pentru a-i proteja pe prăinți și pe bunici, este mai bine să fie suspendate cursurile”, a mai spus prim-ministrul.

Premierul României, despre redeschiderea școlilor[Sursa foto: PixaBay]

Ludovic Orban susține că școala online „nu va fi o perioadă foarte lungă”

Premierul României se arată pozitiv în ceea ce numește diminuarea cazurilor și reînceperea școlii în regim normal. Speranța vine în urma vaccinului, care ar urma să vină în România la jumătatea lunii decembrie. Cu toate acestea, șeful Executivului susține că problema internetului începe să fie rezolvată.

„Am crescut numărul școlilor conectate la internet cu peste 3.000. Am distribuit un număr impresionant de tablete. Am avut N întâlniri cu operatorii de telefonie mobilă, să mărească suprafața care este conectată la internet. Am făcut progrese foarte mari (...) Nu poți pentru că creezi un alt tip de discriminare. Evident că vom găsi soluții de a asigura dreptul la educație al acestor copii. Această perioadă de suspendare a cursurilor nu va fi o perioadă foarte lungă.

Vine vaccinul, sperăm să scadă din intensitate al doilea val, care practic, a aruncat în aer numărul infectărilor în majoritatea statelor”, a mai spus Ludovic Orban.