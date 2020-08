In articol:

Premierul României, Ludovic Orban, a stârnit un adevărat scandal după ce a ieșit la iveală o fotografie în care fuma și consuma băuturi alcoolice în biroul său, alături de alți guvernanți. Iată că la ceva timp după ce s-au mai liniștit puțin apele, Ludovic Orban stârnește din nou controverse.

Ludovic Orban, prin în fapt, din nou! Premierul surprins în timp ce fuma cu masca de protecție sub bărbie

Premierul a fost fotografiat de jurnalista Floriana Jucan în timp ce fuma cu masca sub bărbie. Ce-i drept, Ludovic Orban se afla în aer liber, însă știm cu toții că ni se recomandă să nu ținem niciodată masca sub bărbie. Astfel, fotografia cu Ludovic Orban fumând, a devenit virală imediat după ce a fost postată pe Facebook de către jurnalistă.

Ca descriere, jurnalista a scris mesajul campaniei de informare pe care îl vedem și auzim de câteva luni bune la televizor, cu privire la modul în care trebuie purtată masca de protecție.

„Poartă mască de protecție corect!

Îți poate salva viața. Ai grijă să îți dezinfectezi mâinile înainte să o atingi. Pune partea colorată în exterior. Fixeaz-o cu ajutorul firelor elastice trecute prin spatele urechilor. Poziționeaz-o încât să acopere atât nasul cât și gura. Identifică latura cu fir metalic și pliaz-o pe forma nasului. Îndepărteaz-o trăgând de elasticul din spatele urechilor. Arunc-o la un coș de gunoi cu capac. Spală-ți mâinile după ce ai aruncat-o. Poartă mască. Arată că îți pasă", a scris jurnalista în postarea de pe Facebook.

Reacțiile negative la adresa comportamentului premierului nu au încetat să apară.

„Ce imagine sugestiva!! Oare cunoaste semnificatia cuvintelor rusine si jena? Oare doarme bine noaptea? Se simte bine in propria piele si mai ales in propria personalitate? Oare este multumit cu el insusi cand stie cat de multa lume il detesta?”, „Spre cârciumă înainte!!!😁 Poate dau de vreun profesor acolo”, „Puterea exemplului in ceea ce priveste respectarea cu strictete al regulilor de igiena sanitara, il reprezinta chiar premierul. RUSINE!”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.