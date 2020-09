Ludovic Orban

In articol:

Ludovic Orban a oferit primele declarații, după ce Nicușor Dan a ieșit învingător, după alegerile locale, conform CURS Avangarde.

”Le mulțumesc pentru faptul că la aceste alegeri romanii au arata un spirit exemplar, au respectat toate regulile de protectie sanitara si au suportat statul la rand care, din pacate, a aparut ca urmare a necesitatii de protejare a sanatatii. Vreau sa felicit toti romanii care s-au prezentat la vot la aceste alegeri locale. Pentru noi este o zi istorica. Pentru prima oara de la revolutie pana astazi, dupa 30 de ani, PNL inregistreaza o victorie clara in alegerile locale si pentru prima oara bate PSD, fara drept de apel multumesc tuturor colegilor mei din echipa de campanie, tutoptor coelgilor din tara

Suntem la a treia victorie in alegeri. Aceste victorii nu ne determina sa ne bucuram in mod excesicv. Ne vom bucura o zi, doua, dupa care incarcati de raspunderea increderii acoprdate de cetatenii romnai crae au ales primarii pnl

Oamenii ne-au votat pentru calitatea candidatilor, dar mai ales ca sa imbunatatim viata in fiecare comunitate locala. Ca premier, garantez sustinerea pt toate programele de dezvoltare serios care duc la crestere”, a declarat Ludovic Orban.

Nicușor Dan a câștigat Bucureștiul

Nicuşor Dan a câştigat Primăria Capitalei potrivit cursului Avangarde, USR are sectoarele 1 şi 2, PNL are sectoarul 6, PSD are sectorul 4, iar la sectorul 5 situaţia se va tranşa la numărătoarea oficială între candidatul PNL şi cel al PPU-sl. Sectorul 3 este câştigat din nou de Robert Negoiţă, scrie Știri pe Surse.

”Voi fi primarul capitalei și vă garantez că de la momentul investirii voi incepe construirea unui nou Bucuresti. Vreau sa le multumesc bucureștenilor, care au iesit si ne-au votat azi, pentru c-au avut spirit civic și pentru ca s-au implicat pentru viitorul lor. Vreau sa mulțumesc voluntarilor cu care am făcut împreună campania din 2012, campania din 2016 si campania din 2020. Sa stiti ca sunt mai bucuros pentru bucuria voastra decat pentru propria mea bucurie. Vreau sa multumesc persoanlitatilor publice care au garantat pentru mine”, au fost declarațiile lui Nicușor Dan.