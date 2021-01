Ludovic Orban și Anca Dragu se vacccinează anti-COVID, marți, în fața tuturor românilor

In articol:

Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, și președinta Senatului, Anca Dragu, se vor vaccina împotriva COVID-19, public, marți, 19 ianuarie. Ludovic Orban și Anca Dragu se vor vaccina împotriva coronavirusului, luând exemplul președintelui țării, Klaus Iohannis.

Astfel, președintele Camerei Deputaților și președinta Senatului se vor vaccina anti-Covid la Spitalul Militar.

Klaus Iohannis și Florin Cîțu s-au vaccinat împotriva Covid-19, public, în fața tuturor, îndemnându-i pe oameni să se vaccineze, spunând că totul este sigur.

„Tocmai m-am vaccinat. E o procedură simplă, nu doare și vreau să subliniez că acest vaccin este sigur, e eficient și recomand tuturor vaccinarea. Vaccinarea, împreună cu procedurile de restricție, ne vor scoate din pandemie. Vă mulțumesc și vă doresc tuturor multă sănătate!”,a declarat președintele României, Klaus Iohannis imediat după ce s-a vaccinat anti-COVID.

Ludovic Orban si Anca Dragu[Sursa foto: Facebook]

De asemenea, premierul țării, Florin Cîțu

a spus că obiectivul este ca până în luna septembrie, 10 milioane de români să fie vaccinați împotriva SARS-COV-2.

”Foarte ușoară această vaccinare, chiar nu am simțit nimic. Nu mi-am dat seama când s-a terminat vaccinul, mă bucur că m-am vaccinat. Am văzut că românii doresc să se vaccineze. Rămânem la același obiectiv, peste 10 milioane de români vaccinați până în septembrie. Am depășit momentul cel mai greu, cel al dezinformării că românii nu vor să se vaccineze. Românii vor și ne vom asigura că se vor vaccina”,a declarat Florin Cîțu.

Coronavirus România

Până astăzi, 18 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 695.153 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 625.449 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.509 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.