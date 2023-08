Luis Gabriel a oprit concertul pentru unul dintre fanii lui: „Am rămas şocat”. Gestul său i-a impresionat pe toți oamenii din public: „Au început să arunce bani”

In articol:

Luis Gabriel este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de manele, bucurându-se de un succes impresionant în acest domeniu. Artistul are o mulțime de fani, cu care a creat o legătură extrem de specială, lucru dovedit chiar în ultimul său concert, atunci când s-a oprit din cântat pentru unul dintre ascultătorii săi, venit de departe să îl vadă în realitate.

Luis Gabriel era în toiul concertului atunci când a fost anunțat că un băiat, ce suferă de o problemă de sănătate, a călătorit pentru a-l vedea în carne și oase. Artistul, emoționat, s-a oprit din cântat și l-a chemat pe scenă, alături de el, pe fanul lui. Tânărul ascultător se numea Denis și a fost foarte încântat să apară în fața mulțimii, la brațul lui Luis Gabriel, care i-a cântat piesa lui preferată, iar toți oamenii prezenți la spectacol au rămas impresionați de gestul de milioane pe care l-a făcut cântărețul. Publicul a început apoi să-i aclamele numele lui Denis și să arunce cu bani pe scenă pentru el.

Momentul a fost filmat de iubita lui Luis Gabriel, Haziran , care a publicat imaginile și le-a povestit urmăritorilor din mediul online întâmplarea emoționantă.

„Suflet minunat! El este Denis! Toți oamenii au fost extraordinari și împreună am reușit să îi facem o bucurie acestui băiețel frumos! Tatăl lui Denis a fost în culmea fericirii! Apoi toți oamenii au început să arunce bani pe scenă pentru Denis”, a povestit Haziran, iubita lui Luis Gabriel, într-un filmuleț postat pe rețelele de socializare.

Luis Gabriel i-a înapoiat banii pe bilet lui Denis

După momentul emoționant, Luis Gabriel a povestit tot ce s-a întâmplat, mărturisind că a rămas impresionat atunci când l-a văzut pe Denis. Băiatul, care suferă din cauza unei probleme de sănătate, a făcut sacrificii pentru a putea veni, alături de tatăl lui, la concertul artistului. Iubitul lui Haziran abia și-a putut stăpâni emoțiile cand Denis a urcat lângă el, pe scenă și a oprit, pentru un moment, concertul.

Pe lângă faptul că i-a cântat, apoi, piesa lui preferată, Luis Gabriel i-a înapoiat lui Denis banii pe care acesta îi dăduse pe bilet.

„Cântăm o melodie şi prietenul meu a venit la mine şi mi-a spus că este acolo un copil, fan de-al meu, care are o problemă. L-am luat lângă mine, l-am îmbrăţişat. Am rămas şocat când am văzut despre cine este vorba, am simţit emoţie, m-am gândit că el a venit cu tatăl lui şi că au plătit bilet că să mă vadă. Nu puteam să accept aşa că i-am dat bănuţii, am simţit o mare emoţie, sunt sufletist şi milos. Am făcut ce ar fi făcut oricine în locul meu, zic eu. Nimic exagerat! Aşa am simţit. Fanii mei au reacţionat aşa cum mă aşteptam pentru că ei mă iubesc pe mine. De asta au şi strigat numele lui! Voi face astfel de gesturi oricând va fi nevoie. Am vrut să iau legătura cu el, dar nu am reuşit pentru că era foarte aglomerat”, a declarat Luis Gabriel pentru Playtech.ro.

Fanii din mediul online l-au felicitat pe Luis Gabriel pentru gestul lui

Imediat după ce filmulețul a ajuns pe internet, o mulțime de oameni i-au transmis mesaje artistului și l-au felicitat pentru modul în care a tratat situația. Fanii lui Luis Gabriel au fost emoționați de gestul pe care l-a făcut cântărețul și i-au lăsat acestuia, în mediul online, multe comentarii frumoase, având doar cuvinte de laudă la adresa lui.

„Tu ești un om bun, Dumnezeu să îți binecuvânteze copilul tău și familia ta. M-ai făcut să plâng dar de bucurie pentru că mai există bunătate și oameni ca tine. Multumim”/ „NU pot spune nimic, decât ca ma aplec în fața gestului vostru!!!”/ „Mereu ai fost și vei fi om cu sufletul bun....ne stim prea bine ...te pupam”/ „Bravo @luisgabriel.music si @haziran.official 👏👏 sunteti dovada ca daca vrei, se poate”, i-au transmis internauții lui Luis Gabriel, pe rețelele de socializare.