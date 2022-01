Luis Gabriel și Haziran au făcut marele anunț! Când se vor căsători? "Vreau o nuntă foarte mare"

In articol:

Luis Gabriel este unul dintre cei mai iubiți cântăreți de manele din România! Publicul îl apreciază pentru carisma, talentul și perseverența sa. Luis trăiește o frumoasă poveste de iubire cu de Haziran, alături de care urmează să devină părinte.

Cum a cucerit-o Luis Gabriel pe Haziran?

Fanii acestora sunt în extaz și se bucură și de colaborarea celor doi în muzică.

Luis Gabriel și Haziran [Sursa foto: Captură YouTube]

Luis Gabriel și Haziran formează un cuplu de invidiat, fiind extrem de apreciați de publicul român. Aceștia nu colaborează doar în viața reală, în relație, ci și în industria muzicală, lansând melodii împreună, care au devenit hituri peste noapte.

Invitați în platoul emisiunii "Teo Show", cei doi au vorbit deschis despre relația lor de cuplu. Întrebată de gazdele emisiunii cum a fost cucerită de viitorul ei soț, Haziran a răspuns fără ezitare, sincer și asumat.

"A avut o carismă a lui și, separat de părerile oamenilor, pentru că nu toată lumea vede cum este el de fapt ca și om, el este foarte deștept. Nu este cum pare la televizor. Poate unii îl văd arogant sau îl interpretează greșit.", a declarat Haziran.

Luis Gabriel și Haziran au stabilit data nunții

Luis Gabriel, Haziran, Teo și Bursucu [Sursa foto: Captură YouTube]

Deși are multe evenimente, iar viața de artist nu este tocmai ușoară, Luis Gabriel a reușit să îi rămână fidel iubitei lui, așteptând cu nerăbdare ziua când va deveni tată pentru prima dată. Deja au stabilit data nunții și au făcut anunțul în direct, la televizor.

"Suntem împreună de un an și jumătate. Iubirea a fost prea mare și nu am mai încăput doar în doi. La noi a decurs totul foarte repede, ne-am și mutat imediat împreună, am făcut și copilul, vrem să facem și nunta. Plănuim să fie peste doi ani.", au precizat cei doi, în platoul Teo Show.

Mai este până atunci, însă asta nu înseamnă că lucrurile nu sunt gândite deja. Artistul nu a pierdut timpul și și-a imaginat cum ar vrea să arate nunta lui.

"Vreau o nuntă foarte mare! Deocamdată vreau să muncesc, să îmi strâng bănuții mei, să fac o nuntă cum mi-aș dori eu, cu foarte mulți oameni, cu foarte mulți artiști.", a mărturisit manelistul.

Printre discuții, Luis Gabriel și-a amintit cu drag momentul în care i-a adresat marea întrebare iubitei sale. Din declarațiile sale, se vede clar că iubirea este foarte mare, iar povestea lor este reală și specială.

"Am cerut-o pe scenă, de față cu toată lumea! I-am dat inelul de față cu toată lumea. Erau toate diamantele. Cât am cântat, atâta i-am luat. Merită mult mai mult soția mea, dar deocamdată asta este.", a mai spus Luis Gabriel, în platoul Teo Show.

