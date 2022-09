Lumea manelelor e în doliu! Adrian Minune, primele declarații după pierderea suferită: „Mi-am adus aminte de Florin, am înțeles că era în vacanță, nu știu exact cum s-a întâmplat”. Era cunoscut drept sponsorul maneliștilor

In articol:

Lumea cântăreților de manele din țara noastră este în doliu după ce Florin Bulat, cunoscut și drept sponsorul maneliștilor, a murit.

Coproprietar al unui centru comercial din capitală, Florin Bulat și-a pierdut viața în timp ce se afla în Spania, în vacanță.

Moartea lui Florin Bulat i-a îndoliat pe maneliștii din țara noastră. [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: Ce nu face Tzancă Uraganu pentru dragostea lui?! A cheltuit o sumă colosală pentru dedicațiile date lui Marymar la botezul la care au fost nași

Citeste si: Cum făceau amor Prințul Charles și Diana. Ce a declarat Prințesa, în urmă cu 37 de ani- kfetele.ro

Citeste si: Detaliul care i-a surprins pe toți! Ce au observat sutele de admiratori care s-au adunat să plângă moartea REGINEI, atunci când frații William și Harry au apărut cu soțiile lor..- bzi.ro

Sponsorul maneliștilor a murit într-un mod subit

Florin și fratele său, Gigi, erau amândoi foarte apropiați de lumea manelelor, în special prin faptul că Prosper, complexul pe care îl dețineau, găzduia mai multe studiouri de înregistrări la care veneau des cântăreții de manele din România.

Florin se afla în Spania, în concediu, când și-a dat ultima suflare. Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet asupra cântăreților care l-au cunoscut și care au colaborat cu el.

Printre cei mai afectați de vestea decesului sponsorului maneliștilor este Adi Minune

„M-am întristat un pic, mi-am adus aminte de Florin, am înțeles că era în vacanță, nu știu exact cum s-a întâmplat. De Florin Bulat vorbesc. Nu-mi vine să cred că s-a dus așa dintre noi”, a declarat Adrian Minune pentru spynews.ro.

Moartea acestuia a avut loc la un an de la tragedia care a lovit familia Bulat.

În luna martie a anului trecut, centrul comercial pe care îl dețineau cei doi frați a ars din temelii. La acea vreme, mai mulți cântăreți au pierdut bani frumoși din cauza flăcărilor care au transformat complexul comercial în scrum.

Printre cei afectați de pierderile materiale cauzate de incendiu se numără și Liviu Puștiu, care a rămas fără 100.000 de euro, pagubele de pe urma studioului care a ars.

Totuși, acesta nu a fost prea trist din această cauză.

Citeste si: Vlăduța Lupău, primele fotografii în 3, de când a născut. Artista a postat cele mai emoționante imagini: „De acum iubirea o împărțim la 3”

„Nu sunt supărat. E o pierdere mare și financiară. A ars tot, nu mai am nimic, aveam scule cam de 100.000 de euro, investisem în ultima perioadă. Aveam acolo o întreagă industrie muzicală, toată istoria mea muzicală, tot ce am făcut eu din 2003 până astăzi, s-a pierdut tot, nu am salvat decât un singur stick cu 18 negative”, a povestit la acea vreme cântărețul de manele.