Luminita Anghel si David Puscas, fiul ei adoptiv, au avut neintelegeri si mari scandaluri. Dupa ani de zile in care nu si-au vorbit, cantareata si baiatul pe care l-a adoptat la o varsta foarte frageda au inceput din nou sa vorbeasca. Luminita este inca reticenta si vrea sa vada ca David chiar si-a schimbat stilul de viata si e decis sa fie serios si responsabil, insa il suna si ii trimite mesaje cu regularitate. Relatia dintre ei nu e la fel de apropiata ca in trecut, pe vremea cand erau nedespartiti, dar, timid, au reluat legatura.

Luminita Anghel si David tin legatura prin intermediul telefonului mobil si par decisi sa ingroape securea razboiului. Ruptura dintre ei a intervenit cand artista a refuzat sa isi mai sustina financiar baiatul adoptiv, cerandu-i tanarului sa isi gaseasca o slujba pentru a reusi sa se intretina singur. In plus, David avea un anturaj cu care mama lui nu era de acord, devenise consumator de droguri si intra mereu in belele. De cealalta parte, el o acuza pe Luminita ca nu mai vrea sa auda de el de cand a devenit mama pe cale naturala, asa ca nu mai vrea sa aiba de-a face cu fiul ei adoptiv.

Luminita Anghel si David Puscas, fiul ei adoptiv, au inceput sa vorbeasca din nou la telefon

Acum, indragita cantareata de muzica usoara Luminita Anghel si David Puscas au reluat legatura si vorbesc des la telefon.

„Chiar dacă nu au păstrat legătura, Luminița a continuat să îi trimită fiului o sumă lunară de bani pe card. Ba chiar i-a mai plătit utilitățile la garsoniera în care acesta locuiește. A simțit că este responsabilitatea ei de mamă, în ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat. Acum au început să dea semne timide de împăcare. Vorbesc prin sms-uri, chiar și la telefon uneori. Nu s-au văzut pentru că Luminița are nevoie să se convingă de faptul că schimbarea lui David este una reală și nu va începe din nou cu scandaluri și pretenții. Dacă băiatul va continua așa, cu siguranță că se vor împăca”, a declarat o sursa din anturajul Luminitei Anghel intr-un interviu pentru jurnalistii de la impact.ro.