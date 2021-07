Luminița Gheorghiu a murit! Drama neștiută prin care a trecut actrița

Luminița Gheorghiu a murit! [Sursa foto: MediaFax Foto] 09:49, iul 5, 2021 Autor: Elena Popescu

Luminița Gheorghiu a murit duminică seară la vârsta de 71 de ani. Vezi care a fost drama prin care a trecut îndrăgita actriță.

Luminița Gheorghiu a murit duminică seară la vârsta de 71 de ani.

Actrița s-a născut pe 1 septembrie 1949 la Bucureşti. Aceasta a jucat până în 2003 pe scena Teatrului Bulandra , dar a avut o carieră spectaculoasă și în cinematografie.

Luminița Gheorghiu a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Capitală în 1972, la clasa profesorului Ion Cojar şi a debutat în teatru cu rolul Mărioara, într-o piesă montată de Alexandru Tocilescu pe scena Teatrului Cassandra. După absolvire, a fost repartizată la Teatrul Mihai Eminescu din Botoşani, iar în 1975 s-a mutat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ. Un an mai târziu a devenit actriţă a Teatrului Bulandra din Bucureşti.

Luminița Gheorghiu a jucat primul său rol în film în anul 1974, în pelicula „Stejar, extremă urgenţă“, în regia lui Dinu Cocea, dar primul rol important a fost cel al Catrinei, soţia lui Moromete, din filmul Moromeţii

(1987), în regia lui Stere Gulea.

Luminița Gheorghiu s-a remarcat și în fimul „ Moartea domnului Lăzărescu “, în regia lui Cristi Puiu, unde a jucat rolul asistentei de pe ambulanţă care îl plimbă pe pacientul Lăzărescu de la un spital la altul prin Bucureşti.

Drama prin care a trecut Luminița Gheorghiu

De-a-lungul vieții, îndrăgita actriță a purtat o durere imensă în suflet.

Puțini știu că Luminiţa Gheorghiu a pierdut un copil.

“Iuliana o chema şi avea şase ani jumătate. Am un înger acum. După Revoluţie, mă uitam cum mamele îşi conduceau pe ultimul drum fetele de 18-20 de ani, în rochii de mireasă, şi mă gândeam: Doamne, ele sunt mai lovite decât mine.

Eu am luat locul întâi şi la durere!”, a povestit actrița la tv, citată de adevărul.ro

Luminiţa Gheorghiu a avut două fiice, dintre care pe una a pierdut-o pe când copila avea șase ani și jumătate. Totodată, actrița a mărturisit că a fost severă cu fiicele sale.

”Am avut- spun am avut pentru că am pierdut un copil – am avut 2 fete minunate. Eu am fost cam severă ca mamă, dar şi ele m-au ascultat. Le-am dus la pian, la chitară, la mandolină, la dans sportiv, la tot ce trebuie, după părerea mea, să înmagazineze un copil…”, a mai spus actrița.