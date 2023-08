”Lupta mea împotriva urmărilor” Theo Rose a recunoscut cu ce problemele se confruntă după naștere. Artista nu s-a ferit și a arătat ce îi dă acum mari bătăi de cap

In articol:

Theo Rose a devenit mamă de băiat pentru prima dată în urmă cu mai bine de trei luni, moment în care viața și prioritățile i s-au schimbat, dar și imaginea.

Înainte de a rămâne însărcinată, vedeta spunea des că-și dorește câteva kilograme în plus, le are acum, dar odată cu ele au venit și primele probleme.

Theo Rose se luptă cu urmările sarcinii

Probleme despre care artista a ales să vorbească în mod public, fără perdea, chiar dacă unele doamne ori domnișoare ar ezita să se expună așa.

Însă nu și Theo Rose, care-și dorește să fie transparentă cu publicului ei și să devină un model de asumare și acceptare față de transformările prin care corpul unei femei trece de-a lungul timpului.

Astfel că acum a vorbit deschis că duce o luptă cu celulita și vergeturile cu care s-a ales după naștere. Mai mult decât atât, ea subliniază faptul că, deși ar putea fi un complex pentru alte tinere, ea nu vrea să dramatizeze, ci să îi dea corpului ei timp.

Timp pe care ea acum nu îl poate eficientiza prin sport, din cauza programului încărcat pe care-l are, dar, chiar și așa, spune că un produs anume deja dă roade în cazul ei.

„N-am eu timp de sală, n-am eu timp de sport acum, deocamdată! Deci e clar că lupta mea împotriva urmărilor de după naștere e cumva minimă, subțire, subțire. De slabă sunt slabă, dar am rămas și eu cu niște celulită, v-am arătat, niște vergeturi, dar pe care, ce credeți, le-am tratat… Arată (nr. vergeturile) mult mai bine față de atunci de când vi le-am arătat prima dată, au început parcă să se usuce cumva. Dar e ok așa, ușor, ușor lucrăm la ele”, a spus Theo Rose, pe contul ei de Instagram.

De altfel, se pare că față de luna trecută, atunci când a vorbit mai pe larg despre urmările sarcinii, situația per total este mult mai bună.

Atunci vedeta spunea că, deși acceptă să aibă vergeturi, trebuie să facă ceva împotriva celulitei, căci nu se cade ca o fată slabă să aibă apariții de acest fel, iar ea este dispusă să apeleze la cam orice fel de ajutor în acest sens.

Și tot atunci spunea și că la nivelul taliei mai are de lucru, căci unele articole vestimentare nu o mai cuprind, iar ea nu are de gând să își schimbe garderoba.

”Cred că la operația de cezariană am scăpat instant de 10 kilograme pe masa de operație. Adică de unde rugăciunile mele să rămân cu 55 de la 62-63, s-au dus că am rămas cu 50 în cap. Nu am avut vergeturi pe perioada sarcinii, doar că după operație, a doua zi, am simțit așa niște mâncărimi puternice și am așa o pată de vergeturi pe un picior. Nu am o problemă cu ele, nu mă deranjează, dar de celulită vreau să scap. Asta e pata mea de vergeturi, n-am ce să le fac, dar pentru celulită sunt dispusă să fac câteva chestii ca să scap de ea, că nu se cade la o fată slabă să umble cu celulita pe ea. Trebuie să îmi micșorez talia, că eu purtam 34 la blugi. Atât port adică, că am slăbit. În talie am rămas mai mare, nu se închid blugii în talie încă. Te tragi, nu zic că nu te tragi, dar trebuie să-mi pun ceva ca să mă trag. Nu mai dau banii pe 75 de perechi de blugi”, mai spunea artista, în urmă cu ceva timp.