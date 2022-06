Lupu Rednic, implicat într-un accident rutier, în Capitală! Artistul, primele declarații: „Mă întorceam spre casă”. Cum se simte acum

In articol:

Lupu Rednic se numără printre cei mai iubiți și îndrăgiți artiști de la noi din țară, iar alături de partenera sa de viață, Cornelia Rednic, acesta a făcut mereu senzație la evenimente, în toată România. De-a lungul carierei sale, Lupu a reușit să atragă de partea sa mulți fani, care îl iubesc și îl urmăresc cu sufletul la gură la fiecare apariție de-a sa.

Din nefericire, în cursul zilei de joi, 23 iunie, Lupu Rednic a fost implicat într-un accident rutier, iar la scurt timp după impact, artistul a făcut primele declarații, pentru a-și liniști admiratorii.

Lupu Rednic: „Eram singur în mașină”

Lupu Rednic, partenerul de viață al Corneliei Rednic, a fost implicat într-un accident rutier ieri, 23 iunie. La scurt timp după incident, pentru a-și liniști fanii, artistul a povestit cum s-a petrecut totul, menționând care este starea sa de sănătate.

Concret, artistul a explicat că era singur în mașină și se întorcea spre casă, iar la un moment dat, în drumul său, acesta a avut impresia că o mașină nu s-a încadrat bine pe șosea și, pentru a nu se lovi cu autoturismul respectiv, Lupu Rednic a tras ușor dreapta de volan.

Ghinionul a făcut ca roata automobilului artistului să se prindă de bordură, iar din acest motiv, Lupu Rednic a fost aruncat cu mașina, direct într-un stâlp de iluminat.

Partenerul de viață al Corneliei Rednic a povestit că nu a pățit nimic grav și că se simte bine, însă artistul s-a ales cu câteva zgârieturi la mâini, din cauza airbagurilor mașinii care au sărit în momentul impactului.

Totodată, de precizat este că, mașina lui Lupu Rednic, în valoare de 100.000 de euro, a fost avariată în urma accidentului rutier.

„Eram singur în mașină. Mă întorceam spre casă după ce rezolvasem o treabă și am avut impresia că o altă mașină, ce venea din față, nu s-a încadrat bine pe șosea. Mai ales că exact în acea zonă se face o curbă. Ca nu cumva să ne acroșăm, am făcut o manevră ușoară, am tras ușor de volan spre dreapta. Numai că ghinionul a făcut ca roata să prindă ușor bordura și să mă arunce cu mașină cu tot în stâlpul de iluminat. Nu am pățit nimic, doar niște zgârieturi la mâini, de la airbaguri!”, a descris Lupu Rednic cele întâmplate pentru Impact.ro.

Lupu Rednic [Sursa foto: Instagram]