Lux și opulență la petrecerea aniversară a Anamariei Prodan. Avem imagini spectaculoase de la evenimentul sfârșitului de an | VIDEO EXCLUSIV

In articol:

Anamaria Prodan împlinște 50 de ani pe 17 decembrie, dar și-a aniversat ziua de naștere în avans, seara trecută, la un restaurant de lux din Otopeni.

Sexi impresara nu a petrecut singură, ci alături de fostul partener de viață, Codrin Ștefănescu, care și el va împlini 54 de ani pe 20 decembrie și care acum,

de când este o femeie singură și disponibilă, i-a devenit coleg și un foarte bun prieten.

Citește și: Anamaria Prodan reacționează! Primele declarații privind decizia divorțului: "Avocatul meu nu știa nimic"

Lux și opulență la petrecerea aniversară a Anamariei Prodan [Sursa foto: Captură video]

Anamaria Prodan, petrecere ca-n filme

Cu această ocazie, sărbătorita a pus în scenă un eveniment cum rar îți este dat să vezi. Fiica regretatei Ionela Prodan nu s-a uitat la bani și a adunat alături de ea în jur de 250 de persoane: familie, prieteni, oameni de televiziune, sportivi, artiști și nu numai.

Astfel că petrecerea prin care s-a serbat și pe ea, dar și pe Codrin Ștefănescu s-a întins până în zorii zilei, în boxe răsunând manelele, dar și muzica grecească, pe lista invitaților săi fiind, printre alții, Jean de la Craiova și Ionuț Galani.

Citeste si: „Sunt terminat.” Cătălin Cazacu, apariție neașteptată pe micile ecrane. Prezentatorul TV a răbufnit- kfetele.ro

Citeste si: La ce oră se măsoară tensiunea arterială. De ce valorile trebuie monitorizate constant?- bzi.ro

Mai mult decât atât, nu doar invitații și muzica au fost aleși pe sprânceană, ci și meniul și ținuta purtată de blondină.

Rochia neagră, mulată și bijuteriile de sute de mii de euro au făcut-o pe Anamaria Prodan să strălucească, toți ochii fiind ațintiți asupra sa.

Cât despre preparatele de care s-au bucurat cei prezenți, ei bine, și aici au fost numai cuvinte de laudă. Mese întinse de prăjituri, un tort cu cinci etaje pentru ea, dar și unul, ce-i drept, mai mic pentru Codrin Ștefănescu au fost cele care au impresionat la miezul nopții.

Lux și opulență la petrecerea aniversară a Anamariei Prodan [Sursa foto: Captură video]

Citește și: Nimeni nu mai e ca Anamaria Prodan! Diva, impecabilă într-un Bentley auriu de sute de mii de euro. Bolidul, asortat cu o geantă pe măsură și bijuterii cu diamante| EXCLUSIV

Anamaria Prodan și Codrin Ștefănescu, prieteni la cataramă, după o iubire cu năbădăi

Petrecerea la dublu a vedetelor vine în contextul în care, pe vremuri, Anamaria și Codrin au dat o șansă iubirii.

Doar că, spun cei doi acum, dorințele pe care le aveau atunci, dar și pentru că ambii aveau personalități puternice i-au făcut să pună stop relației de iubire.

Însă, deși nu mai formează un cuplu, timpul care s-a scurs le-a demonstrat că pot fi cei mai buni prieteni, transformându-și sentimentele de atunci în unele ce leagă pe viață doi frați.

"Viața este despre educație și despre ce ai învățat acasă. Cum ar fi fost ca eu și Codrin să nu mai vorbim pentru că nu am rămas împreună. Ne-am despărțit pentru că el învăța foarte mult. De atunci el își dorea să fie numărul unu, iar eu voiam încă să călătoresc", a povestit Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Wowbiz, completată fiind de Codrin Ștefănescu: "Eram ca două săbii foarte ascuțite în aceeași teacă. Am rămas ca frate și soră și ne iubim foarte mult și pentru mine este sora pe care nu am avut-o niciodată în viață".