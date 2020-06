In articol:

Lygia Alexandrescu este nepoata lui Dumitru Comănescu, în vârstă de 111 ani și 6 luni, care a devenit recent cel mai bătrân bărbat din lume după ce britanicul Bob Weighton, care deținea acest titlu, a murit la vârsta de 112 ani. Lector Univ. Dr. Lygia Alexandrescu, specialistul kfetele în nutriție, a postat pe pagina ei de facebook un mesaj din partea celebrului ei bunic. “Mesaj din partea celui mai batran barbat din lume. el este roman, are 111 ani si 203 zile.. si este bunicul nostru...”, a postat Lygia Alexandrescu. (vezi ce spune Lygia Alexandrescu despre dietele minune ale vedetelor)

“Dragii mei, am primit plin de emotie vestea cea mare. In primul rand, as vrea sa transmit sincere condoleante familiei fostului liber mondial, Robert Weighton. Ma simt onorat si binecuvantat sa ma aflu oficial cel mai varstnic barbat din lume si sa reprezint Romania pentru prima data in acest sens in Cartea Recordurilor. Este incredibil! Vreau sa multumesc tuturor celor care au fost alaturi de mine, care m-au ajutat si sustinut de-a lungul anilor... FAMILIA si cei care s-au implicat alaturi de ei. Dar mai ales, pentru tot, ii multumesc lui Dumnezeu, EL a ales sa fiu astazi aici. Nu in ultimul rand, as vrea sa va multumesc tuturor pentru urari si ganduri frumoase; va doresc multa sanatate si ca dumneavoastra sa ma depasiti”, au fost cuvintele bunicului Lygiei Alexandrescu.

Lygia Alexandrescu este nepoata lui Dumitru Comănescu. Bunicul ei s-a născut în 1908

Lygia a filmat momentul în care tatăl și fiica ei, care îl flancau pe Dumitru Comanescu, au destupat o sticlă de șampanie pentru a sărbători evenimentul. În februarie, Dumitru Comânescu era al treilea cel mai bătrân om din lume. El a fost declarat oficial atunci de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne "cel mai vârstnic cetățean român al Municipiului București". În fața lui erau atunci japonezul Chitetsu Watanabe (născut pe 5 martie 1907) și britanicul Robert Weighton (născut pe 29 martie 1908).

Dumitru Comânescu s-a născut pe 8 noiembrie 1908 la Provița de Jos, comuna Drăgăneasa, județul Prahova. Secretul longevității sale a fost și este dragostea pe care i-o oferă familia, fiii, cei trei nepoți și doi strănepoți. A fost inginer agronom și unul dintre cei mai valoroși fitopatologi, fiind discipolul fondatorului Institutului de Cercetări Agronomice, Gheorghe Ionescu Sisești. Inițial s-a înscris la Facultatea de Matematică, avându-l profesor pe unul dintre cei mai valoroși matematicieni ai tuturor timpurilor, Gheorghe Țițeica, pentru ca apoi să își găsească vocația în domeniul cercetării plantelor. A absolvit facultatea în 1933 și a lucrat efectiv timp de 70 ani: în anul 2003 făcea ultima expertiză fitopatolgică. La vârsta de 86 de ani a participat la un concurs pentru experți agricoli, unde s-a clasat al cincilea, prelungindu-și activitatea.