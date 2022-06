"M-a amenințat cu pistolul ca ma omoară daca nu ma întorc". Patrizia Paglieri, dezvăluiri cutremurătoare despre momentul în care și-a părăsit șotul

In articol:

Toată lumea o cunoaște pe chef Patrizia Paglieri, pentru rețetele ei, pentru accentual italienesc și buna dispoziție pe care o emană.

Totuși, nu sunt mulți cei care îi știu cu adevărat și povestea. Chef Patrizia și-a dorit foarte mult să devină mamă, iar tatăl copilului ei a adus și momente neplăcute în viața personală.

Patrizia Paglieri a divorțat la 24 de ani, distanța de părinți fiind motivul separării de soțul său, pe care și în prezent îl consideră un bărbat bun. Nu au existat certuri și probleme precum infidelitate, așa cum se întâmplă uneori când oamenii ajung la divorț, ci dorul de România a determinat-o pe chef Patrizia să ia o astfel de decizie.

Chef Patrizia și-a părăsit soțul ca să revină în România

La 24 de ani, chef Patrizia a fugit înapoi în România și nici că a mai vrut să se întoarcă în Italia. Dorul de casă și de părinți a făcut-o să revină, dar și să îi ceară divorțul soțului său. Bărbatul a venit imediat în țara noastră, a încercat să o convingă pe Patrizia să rămână cu el, dar eforturile erau în zadar.

„ I-am spus soțului meu că mă duc în România o săptămână să văd ce fac părinții mei și nu m-am mai întors. Aici am rămas, am sunat și i-am spus că nu mai vin.

S-a urcat imediat în mașină și a venit el aici. Tata avea un cazino în Amzei și locuiam în Strălulești pe lac, era micuț, dar locul vara era superb. Acolo a apărut el. Mama mi-a zis să mă gândesc bine pentru că el era un băiat ok, dar eu nu am mai vrut să mă întorc.

A fost o întâlnire rece, dar nu cu supărare, pentru că nu aveam de ce să fim supărați. Era pur și simplu faptul că eu îmi iubeam mai mult părinții decât pe el”, a mărturisit ea, în emisiunea lui Mihai Ghiță.

Chef Patrizia a mărturisit că și-a dorit tare mult să devină mamă, iar fostul soț i-a spus atunci că este devreme.

„A stat două zile și a plecat înapoi, iar după i-am zis să pregătească acxtele de divorț și m-am dus la San Remo să semnez actele și gata. Eu voiam să devin mamă și el nu a vrut. El spunea că nu e încă timpul și nici eu nu am institat foarte mult, dar sunt sigură că dacă mai stăteam împreună îl convingeam”, a povestit ea.

Cum a început relația dintre Patrizia Paglieri și tatăl lui Francesco

Chef Patrizia a povestit că își dorea un copil, iar la vârsta de 29 de ani era dispusă să îl facă chiar și singură. Mama ei nu a fost totuși de acord cu fertilizarea.

„ După ce am divorțat, la 29 de ani am zis că trebuie să fac un copil. Simțeam că deja am depășit timpul de a deveni mamă și am decis să-l fac singură. I-am zis lu mama că mă duc la inseminare. Le-am zis că vreau un copil, dar că nu mai vreau bărbat în casă. Mama nu a fost de acord, erau moderni, dar i-a depășit”, a mărturisit chef Patrizia Paglieri.

Patrizia Paglieri, amenințată cu pistolul

Ulterior, chef Patrizia a cunoscut un italian, iar acesta avea să devină și tatăl copilului ei. Bărbatul știa că ea își dorește să devină mamă, însă odată ce copilul a venit pe lume, și-a dorit să se implice și în viața de familie. Chef Patrizia a povestit că existau certuri în casă, între cei doi neexistând iubire.

„Am cunoscut un domn italian și am stat cu el o perioadă și am rămas însărcinată. Am stat în concubinaj. El știa că îmi doresc un copil.

El știa, dar apoi s-a gândit că își dorea să fie tatăl lui Francesco, dar eu nu prea eram convinsă pentru că ne certam foarte mult. Eu nu-l iubeam și ne certam.(...) Nici el nu era cel mai dulce om de pe pământ. Am venit acasă, am făcut valiza și i-am spus că mă duc cu Francesco o săptămână la mare să văd dacă suntem noi doi relaxați cum se simte și dacă problemele vin din tensiunile de acasă.

Am fost la mare și Francesco era perfect așa că nu m-am mai întors. M-am dus acasă la tata și mama și m-a amenințat cu pistolul. Mi-a spus că dacă nu mă reîntorc acasă mă omoară. Mă suna noaptea, îmi era frică și nu ieșeam din casă. Muream de frică și închideam tot, iar după s-a resemnat”, a precizat chef Patrizia, în emisiunea lui Mihai Ghiță.

