”M-a copleșit din prima clipă” Vali Bărbulescu, declarație de dragoste unică pentru Maria, după ce a cerut-o în căsătorie. DJ-ul a făcut publice detalii neștiute: „Te iubesc!”

In articol:

Vali Bărbulescu este unul dintre bărbații din showbiz care și-a trăit viața la cote maxime și care se poate lăuda cu o listă lungă de femei pe care le-a iubit.

DJ-ul a cunoscut dragostea în relații de lungă durată, dar recunoaște că a bifat și multe aventuri, cărora le-a pierdut numărul.

Citește și: Vali Barbulescu, sedinta foto la lumina lunii! Si-a pozat iubita cu care se tot cearta si se impaca de 3 ani incoace

Vali Bărbulescu, îndrăgostit lulea de Maria

Însă acum trăiește o poveste de iubire la care nici nu spera. După un mariaj eșuat, Vali Bărbulescu și-a cerut acum iubita în căsătorie, veste pe care ea a făcut-o publică pe rețelele de socializare.

Imediat ce Maria s-a lăudat cu inelul cu diamante primit de la vedetă, Vali Bărbulescu a luat și el cuvântul. Pe Instagram, vedeta a dat dovadă că este un bărbat foarte romantic, sincer și, mai presus de orice, îndrăgostit lulea de partenera sa.

Mesajul vedetei a început cu o destăinuire de suflet, despre care a evitat să mai vorbească până acum, el fiind o fire foarte discretă.

Citeste si: HOROSCOP pentru anul 2023. Pentru nativii unei zodii, anul 2023 ar putea începe cu cheltuieli!- kfetele.ro

Citeste si: Gest uriaș făcut de Flori, câștigătoarea Chefi la Cuțite, pentru sotia lui Nosfe. Nici nu se poate descrie în cuvinte durerea Mădălinei. O lume întreaga a lăcrimat când a văzut asta- bzi.ro

Iubirea, spune el, este greu de găsit și de păstrat în zilele noastre, tocmai din cauza a ceea ce se întâmplă în jurul nostru și pe rețelele de socializare.

Chiar și așa, de-a lungul vieții, spune Bărbulescu, el a cunoscut mai multe forme ale iubirii: de unele s-a bucurat, de altele a profitat, lucru pe care îl regretă, iar uneori chiar el a fost victima acestui sentiment.

Citește și: Vali Barbulescu nu-si poate lua mainile de pe iubita lui! Uite cum e imbracata sexoasa Delia!

Chiar și așa, privind în urmă, Vali Bărbulescu mărturisește că poate spune că a trăit până acum cât ar face-o alții în zece vieți și nu regretă nimic, căci toate îi sunt acum amintiri sau lecții.

„ Eu cred că este aproape imposibil să-ți găsești sufletul pereche în zilele noastre. Trăim într-o perpetuă comparație cu tot ce ne înconjoară: vecini, prieteni, social media etc. Trăim într-o lume în care oamenii aleg să fie alături fizic de alți oameni exclusiv condiționat: de bani, de poziție socială, de felul în care arătăm, de oportunități. E din ce în ce mai rar ca două persoane să fie împreună pentru acel sentiment desuet numit "iubire". În toată această goană după "relația perfectă" ne pierdem cele mai sincere valori și principii. Ajungem să mințim și să ne mințim cu ușurință, ajungem să renegăm valorile primite de la familie, ajungem atei și singuri într-o vrie fără sfârșit. Eu? Am trăit până acum cel puțin 10 vieți și am gustat din orice sentiment cunoscut vreodată de om! Am iubit mulți ani o femeie care m-a mințit din prima zi până în ultima. Am iubit dar am abuzat emoțional o femeie care nu avea nicio vină pentru a-mi fi un panaceu pentru traume ce nu o priveau. Am fost căsătorit cu o femeie senzațională pe care nu am fost în stare să o merit la vârsta de 25 de ani și am avut zeci de aventuri cu femei ale căror nume nu le mai știu... ”, și-a început mesajul Vali Bărbulescu.

Ulterior, căci spusele sale de suflet au fost doar o introducerea a ceea ce avea să îi declare logodnicei sale, Vali Bărbulescu i-a dedicat și Mariei câteva rânduri.

Vedeta spune că gestul pe care tocmai l-a făcut, de a-i pune inelul pe deget Mariei, nu este suficient pentru ceea ce ea i-a oferit.

Bunătatea, empatia, iubirea, liniștea și susținerea pe care Maria a avut grijă să i le transmită încă de la prima întâlnire l-au copleșit.

Pentru toate acestea, dar și pentru multe altele, căci Maria este o femeie complexă, unică și perfectă pentru sufletul lui, Vali Bărbulescu spune că nu poate decât să îi mulțumească și să o asigure de toată dragostea lui, pe vecie.

„ După toate acestea, a apărut în viața mea Maria, o femeie ce m-a copleșit din prima clipă cu bunătatea ei. Un suflet pur cu o empatie despre care nu știam că poate exista. Un om care mi-a oferit necondiționat iubire, încredere, înțelegere și suport în orice. Gestul meu de a o cere în căsătorie nu poate compensa acum ce ea mi-a oferit deja însă am la dispoziție restul vieții mele pentru asta... Te iubesc, Maria! ”, a scris în încheiere DJ-ul.