„M-a jignit cel mai tare” Cum au reacționat părinții Mirelei Vaida când au auzit zvonurile despre sarcina fiicei lor! Prezentatoarea TV nu se aștepta la una ca asta

În cursul zilei de astăzi, au apărut mai multe zvonuri cum că Mirela Vaida este însărcinată cu al patrulea copil în al doilea trimestru. Astăzi, în cadrul emisiunii pe care o prezintă, prezentatoarea TV a demontat toate aceste zvonuri, declarând, cu subiect și predicat, că nu este însărcinată.

Ulterior, pentru a se asigura că a ajuns la toată lumea informația corectă, a decis să transmită un mesaj asemănător și pe rețelele de socializare, moment în care a dezvăluit cum au reacționat părinții ei, întreaga familie în momentul în care le-au ajuns la urechi știrile despre falsa sa sarcină.

La scurtă vreme după de a ieșit din emisiunea pe care o prezintă, Mirela Vaida le-a povestit internauților inclusiv care a fost reacția familiei sale după ce aceștia au citit zvonurile legate de sarcină. Se pare că nici măcar părinții artistei nu au pus la îndoială informațiile apărute în spațiul public, sunându-și fiica și felicitând-o pentru că va aduce pe lume al patrulea copil.

„Acum am terminat emisiunea și, înainte să plec acasă, am zis că e mai bine să intru un pic pe story și să vă spun eu adevărul despre toate știrile fabuloase de astăzi, cum că aș fi însărcinată a patra oară și că aș fi deja în trimestrul al doilea de sarcină, asta cred că m-a jignit cel mai tare. Păi dacă silueta mea arată ca de-al doilea trimestru de sarcină, am o problemă, mă pun pe slăbit. Vreau să vă spun că nu este adevărat nimic, nu înțeleg cine a adus acest zvon, din ce sursă nemaipomenită și neverificată au apărut aceste zvonuri. A început să mă sune toată lumea, să mă întrebe și să mă felicite, inclusiv familia mea, părinții mei, soțul meu m-a întrebat «Aoleu, ești însărcinată în al doilea trimestru?»(...)”, a spus Mirela Vaida în mediul online.

Mirela Vaida și-a ținut pe jar fanii de la începutul emisiunii

La începutul emisiunii de astăzi, pe care o prezintă, Mirela Vaida a avut ocazia să-și lămurească fanii cu privire la zvonurile despre sarcină, însă i-a ținut în suspans până la finalul acesteia. A intrat în platou cu un cărucior, însă fără să ofere declarații precise, așa cum a făcut ulterior.

„Așa e viața femeii în lume, să procreez, să înmulțească și să crească. Într-adevăr situația este cruntă și văd că s-a aflat, nu știu din ce surse, dar va trebui să vă spun ce se întâmplă cu viața mea în acest moment. Au venit atâtea informații peste mine, articole și telefoane de la oameni care nu m-au sunat niciodată, nu am răspuns nici unuia.

Eu am un instict, când mă duc la cumpărături, când mă opresc în fața unui raft, fac așa (nr. mișcă coșul asemenea unui cărucior de copil), să adoarmă, îți rămâne în ADN. Partea bună când ai mai mici copii este că îți rămân hainele de la cei mai mari. Cel mic poartă roz cât nu a purtat toată viața. Unde mănâncă trei guri, mănâncă și a patra, pentru că oricum îi spuneam bonei că nu mai avem nevoie că ne-au crescut copiii.