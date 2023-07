”M-a refuzat după ce am chemat-o la mine” Vlad Gherman și Oana Moșneagu, detalii neștiute de la începutul relației lor. Cum s-au cunoscut, de fapt, cei doi actori?

In articol:

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează un cuplu de mai bine de un an, locuiesc împreună, lucrează la aceleași proiecte și zi de zi își uimesc urmăritorii de online cu povestea lor de iubire.

Doar că, deși ambii au ales să își trăiască viața în văzul tuturor, încă mai sunt aspecte legate de relația lor pe care fanii nu le știu, dar pe care acum le-au făcut publice.

Citește și: Vlad Gherman a sperat că el și Cristina Ciobănașu vor fi din nou împreună. A recunoscut public ce se întâmpla, de fapt, între ei: „Cred că o să o duc până în mormânt”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu, detalii neștiute de la începutul relației lor [Sursa foto: Facebook ]

Vlad și Oana, de la prieteni la iubiți

Inițial, cei doi și-au ținut iubirea ascunsă, apoi, printr-o melodie, și-au oficializat relația. Însă, adevărul legat de începutul care i-a adus împreună este altul.

Vlad Gherman spune că el a făcut primul pas spre o relație, doar că planul nu a funcționat așa cum și-a dorit el. Și asta pentru că Oana Moșneagu nu i-a dat crezare din prima și a refuzat invitația la cina romantică pe care actorul o pregătise.

”Eu am făcut primul pas. Țin minte că, inițial, m-a refuzat după ce am chemat-o la mine acasă, la o cină romantică pregătită de mine. Am înțeles motivele refuzului, dar… na… a durut. O perioadă, țin minte, au fost mai reci interacțiunile noastre până într-un moment… când s-a întâmplat. S-a întâmplat primul sărut, și de acolo lucrurile au mers organic”, a spus Vlad Gherman, conform Viva.

Citeste si: „A fost făcut în așa fel încât ea să câștige notorietate. O impostoare”. Acuzațiile neadevărate făcute Vica Blochina care au pătat reputația medicului Adina Alberts- kanald.ro

Citeste si: MEGA-GALERIE FOTO| Campania total neobișnuită demarată de profesoara catolică devenită vedetă OnlyFans. Ce trebuie să facă fanii pentru poze nud- stirileprotv.ro

Citește și: Oana Moșneagu a dat vestea despre copil în direct: „Avem un an plin”. Vlad Gherman abia așteaptă să devină tătic! Ce spun despre căsătorie

După întâlnirea romantică de care nu au avut parte, Oana spune că a urmat un șir lung de momente de colegialitate și prietenie.

Ulterior, însă, după ce au început să își dea întâlniri și în doi, nu doar în compania altor prieteni, Vlad i-a oferit primul sărut, iar lucrurile s-au legat frumos.

Însă, recunoaște actrița, parcursul lor în doi nu a fost unul clasic, ci mai degrabă s-a bazat pe cunoașterea reciprocă, împărtășirea momentelor grele și a celor de pe micul ecran, fiind colegi într-un serial când iubirea i-a adus pe același drum.

Citește și: Oana Moșneagu, primele declarații despre căsătoria cu Vlad Gherman! A vorbit și despre sarcină: „Ziua la care visez de când eram copil”

Citeste si: „Părinții soțului nu au vrut cu niciun chip să-i dea fetele, motiv pentru care am solicitat intervenția poliției.” Dana Roba și-a văzut fetițele pentru prima oară, de la teribilul incident- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate BAC 2023. Listele, disponibile pe Edu.ro. Scrie codul și vezi nota obținută la Bacalaureat- stirilekanald.ro

Citeste si: Bergüzar Korel, protagonista serialului turcesc "1001 de nopti", reacționează în fața unor știri. Actrița nu a putut să lase momentul să treacă: "Fac rău copilului și familiei. Vă rog!"- radioimpuls.ro

”Nu știu dacă am avut o primă întâlnire romantică, nu îmi amintesc să fi fost, pentru că noi ne-am apropiat treptat, în contextul în care ieșeam cu prietenii și colegii noștri din serial. Nu a fost un moment clar în care Vlad să mă invite la o întâlnire și eu să zic „da”. Am început, după ceva timp, să comunicăm și separat, nu numai în contextul grupului, și de acolo s-au legat lucrurile ușor, ușor. Chiar nu am avut parcursul clasic al unui început de relație”, a spus și Oana Moșneagu.

De asemenea, despre același parcurs ieșit din tipare vorbește și fostul iubit al Cristinei Ciobănașu. Actorul spune că poveștile legate de trecut și prietenii comuni i-au apropiat, însă recunoaște că încă de la început, deși erau doar colegi, între el și Oana a existat o oarecare atracție.

O atracție căreia niciunul nu voia să îi dea curs, dar care, în cele din urmă, a fost atât de puternică încât i-a făcut pe amândoi să dea o șansă iubirii și iată că și azi sunt tot împreună, după mai bine de un an.

”Nu, nu am avut o cină la restaurant sau ceva de genul ăsta. Eram deja prieteni și ne împărtășiserăm multe povești și experiențe personale. A fost o atracție între noi căreia nu prea voiam niciunul să îi dăm curs, deși simțeam că era ceva mai mult decât o relație de prietenie. La un moment dat, încercam să creăm contexte în care să ne vedem cu grupul, doar ca să putem sta noi doi la povești”, a conchis actorul.