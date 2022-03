„M-a speriat la început”! Smiley a vorbit despre depresie și atacurile de panică. Cum a ajuns artistul să cunoască aceste stări

In articol:

Nu mai este un secret pentru nimeni că Smiley este extrem de talentat, iar de la cariera muzică artistul a trecut recent și pe partea cinematografică, asta pentru că a primit un rol într-un film care a și apărut recent în cinematografe.

Astfel, nu cu foarte mult timp în urmă, partenerul de viață al Ginei Pistol a vorbit despre rolul pe care îl are în respectivul film, mărturisind că este vorba despre un tânăr, Alex, care se confruntă cu stări depresive, atacuri de panică și multe alte probleme de acest gen.

Pentru că nu a trecut niciodată prin aceste probleme, Smiley a explicat cum a reușit, de fapt, să intre în rolul unui personaj depresiv și ce l-a inspirat pentru a putea să-și ducă proiectul până la capăt.

Smiley: „A fost începutul unui drum neobișnuit pentru mine”

Potrivit declarațiilor artistului, Smiley s-a speriat puțin atunci când a primit acest rol și când i s-a povestit despre ce este vorba, de fapt, însă cântărețul nu a dorit să dea înapoi, așa că a acceptat provocarea. Acesta a explicat că a fost începutul unui drum neobișnuit pentru el, asta pentru că el este persoana care mereu vede jumătatea plină a paharului din orice situație, totdeauna fiind cu zâmbetul pe buze, așa cum este și numele său de scenă.

Cu toate acestea, artistul a specificat că de-a lungul timpului a văzut foarte multe persoane care suferă de depresie, pe care nu le-a putut ajuta în niciun fel, din nefericire, iar această propunere pentru personajul lui Alex i s-a părut o ocazie numai bună să facă un pas către oamenii pe care nu i-a putut sprijini în momentele grele.

„M-a speriat la început, însă nu am putut refuza un rol principal atât de ofertant. M-am gândit că dacă regizorul a avut încredere în mine, de ce aş pune eu frâne acesui demers şi am acceptat. A fost începutul unui drum neobişnuit pentru mine, eu care mereu am putut vedea jumătatea plină a paharului, indiferent de ceea ce mi s-a întâmplat.

Cu toate astea, am avut mulţi oameni în jur, afectaţi de depresie, pe care nu-i puteam înţelege şi nici ajuta şi mi s-a părut o ocazie bună să fac un pas înspre ei.”, a declarat Smiley.

În final, cântărețul a mai precizat că simte că a cunoscut foarte puțin depresia prin personajul Alex, iar după interpretarea acestui rol, vedeta are convingerea că se poate trece peste această ”boală a secolului” cu echilibru interior, credință, iubire și familie.

„Se spune că depresia este boala seclului 21, este tăcută şi extrem de răspândită. Simt că am cunoscut măcar puţin depresia prin Alex şi am toată convingerea că se poate poate trece peste ea cu echilibru interior, credinţă, iubire şi familie. Vă aştept să vedeţi şi în cinema care sunt remediile lui Alex ”, a mai adăugat artsitul.

Care a fost motivul pentru care Smiley și Marius Moga s-au separat

Smiley și Marius Moga au fost foarte apropiați cu foarte mulți ani în urmă, însă la un moment dat, relația dintre cei doi artiști s-a rupt, așa că fanii au fost mereu curioși să afle care a fost, de fapt, motivul separării dintre cei doi. În acest sens, partenerul de viață al Ginei Pistol a explicat concret ce s-a întâmplat între el și compozitor, dar și de ce nu au mai colaborat.

“Moga a fost un tip foarte important în viața mea atunci când am început să lucrez cu Simplu, pentru că el a fost primul compozitor cu care am lucrat și care, cumva, mi-a dat șansa să lucrez în studio și să aflu mai multe decât știam în momentul ăla, dar noi, cumva, vedem muzica foarte diferit și de aici ne-am cam separat noi cumva. Noi ne-am separat și într-un moment în care eram foarte tineri și, ca toți tinerii, eram ambițioși amândoi, egoiști amândoi și foarte orgolioși! Eu nu mai sunt atât de orgolios, nu simt că mai am de demonstrat ceva, pentru mine nu mai e, de foarte mult timp, o chestie de competiție, sunt mult mai liber, mult mai înțelept!” , a dezvăluit Smiley în podcastul găzduit de Horia Brenciu.