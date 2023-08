„M-a ținut acasă” Cine este persoana care nu i-a mai permis Dianei Dumitrescu să apară pe micul ecran? Vedeta a fost nevoită să renunțe la televiziune

In articol:

Ultima dată când a apărut pe micul ecran, Diana Dumitrescu povestea că viața i s-a schimbat foarte mult după venirea pe lume a băiețelului ei și că mariajul său a fost punctul de a se destrăma din cauza stresului acumulat de ea și de soțul ei, în ultimii ani.

Actrița nu a mai avut, în ultimele luni, niciun proiect în televiziune, iar fanii se întreabă dacă aceasta are de gând să se întoarcă la cariera ei.

Ei bine, la ceva timp după ce a dispărut din lumina reflectoarelor, Diana Dumitrescu a dezvăluit ce s-a întâmplat, în ultimul timp, în viața sa. Vedeta a mărturisit că își dedică tot timpul fiului ei, Carol, care are nevoie de toată grija și atenția mamei lui. Diana exte o mămică cu normă întreagă și nu prea mai are timp pentru viața profesională, de aceea a renunțat, momentan, la televiziune și se ocupă doar de proiectele sale din mediul online. Totuși, blondina nu exclude posibilitatea de a se întoarce în fața telespectatorilor, însă nu a primit nicio ofertă potrivită până acum.

„Nu mai apar nicăieri. În afară de proiectele pe care le am pe rețelele de socializare, nu am mai făcut nimic. Nu știu dacă toamna asta se vor schimba lucrurile. L-am mutat pe Carol la program lung la grădiniță, atunci aș avea mai mult timp, dar să vedem dacă apare ceva. Ar trebui să mai sun oameni pe care îi știu, să vedem ce proiecte se mai fac, să merg la casting-uri. Primul motiv pentru care nu am mai apărut a fost copilul. M-a ținut acasă, apoi am avut proiectele mele personale, plus că nu m-am mai dus pe la casting-uri. Cumva, m-am rupt puțin de lumea asta și când te rupi de zona asta, lumea știe că ești dedicată familiei și nu te mai cheamă, nu te mai deranjează. Nu pot să zic că vreau 100% să mă duc, dar mi-ar plăcea… Carol va începe al doilea an de grădiniță, pe data de 9 septembrie va împlini 4 ani. Sunt câteva lucruri pe care le-am greșit, de exemplu, l-am făcut cam răsfățat, dar este un copil bun, nu este un copil dificil”, a declarat Diana Dumitrescu pentru Impact.ro.

Diana Dumitrescu a renunțat la televiziune pentru a fi alături de fiul ei, Carol [Sursa foto: Facebook]

Diana Dumitrescu ar trece peste infidelitatea soțului ei

Diana Dumitrescu este căsătorită de 8 ani cu Alin Boroi și nu s-a ferit niciodată să vorbească despre problemele pe care le-a întâmpinat în mariajul ei. După ce, în urmă cu ceva timp, vedeta dezvăluia că ea și soțul ei au fost la un pas de divorț, Diana a revenit cu niște declarații uluitoare. Actrița a mărturisit că ar fi capabilă să își ierte soțul, dacă acesta ar călca strâmb în relație și ar avea o aventură cu o altă femeie.

Da (nr. ar ierta infidelitatea)! Pentru că, atât timp cât se întâmplă o singură dată şi sare pârleazul… shit happens şi aia e (n.red., râde). Importantă este familia noastră, casa noastră şi ce construim aici. Dacă începe o relaţie cu altcineva, în afara căsniciei, atunci da, lucrurile se termină. Dar asta înseamnă că relaţia dintre noi doi nu funcţionează. Iar relaţia dintre mine şi el funcţionează aşa că nu îmi fac griji. Nu cred că ar face treaba asta. Ştii cum se zice, ce nu ştii, e bine. Dacă o să cauţi, o să găseşti. Iar eu nu caut”, a spus Diana Dumitrescu, conform Fanatik.