„M-am abținut să nu plâng” Bianca Comănici și iubitul ei și-au luat rămas bun! Tânărul s-a întors în Norvegia, iar bruneta l-a condus la aeroport

Bianca Comănici a devenit foarte cunoscută în lumea mondenă după ce a participat la emisiunea „Puterea Dragostei”. Aceasta este și foarte activă în mediul online, acolo unde are o comunitate destul de mare de fani.

Iubitul Biancăi Comănici s-a întors în Norvegia

Chiar dacă în ultima perioadă, bruneta a decis să își țină relația ascunsă de ochii lumii, aceasta nu a mai rezistat și a făcut publică prima imagine alături de iubitul misterios, însoțită de un mesaj de rămas bun, pentru că tânărul s-a întors în Norvegia.

Bianca Comănici este foarte îndrăgită în mediul online și are o comunitate destul de mare de urmăritori, care îi sunt alături la orice pas. În ultima perioadă, aceasta a tot vorbit despre noua ei relați, însă nu a vrut să dezvăluie cine este bărbatul misterios. Până la urmă, bruneta s-a decis și a făcut publică o imagine în care se poate vedea clar chipul celui pe care îl iubește. Bucuria că sunt alături unul de celălalt nu a durat prea mult, pentru că tânărul a trebuit să se întoarcă în Norvegia, iar bruneta l-a condus la aeroport.

Aceasta le-a dezvăluit fanilor că este foarte tristă că trebuie să se despartă, însă așteaptă cu nerăbdare luna octombrie când va merge ea să îl viziteze.

„ În această seară voi posta un nou vlog cu iubitul meu pentru că în urma story-ului postat aseară foarteee mulți ați dorit sa apăra azi. (Dacă nu ați urmărit, am postat deja 3 vloguri pe canalul Bianca Comanici vlog) Așteptam de foarte mult timp aceasta perioadă a vieții, în care să am o relație atât de frumoasă. Am avut curajul de a iubi din nou și nu îmi pare rău!!!! Am străbătut peste 2800 de kilometri pentru această dragoste și a meritat!!! Iubesc și sunt iubită! Nu ne afectează comentariile, dimpotrivă ne fac mai puternici! Astăzi l-am condus la aeroport… greu moment, dar în Octombrie mă duc eu în Norvegia așa că m-am abținut să nu plâng pentru că el cu sufletul este lângă mine!”, a scris Bianca Comănici pe contul ei de Instagram.

Bianca Comănici i-a cunoscut pe părinții iubitului său

În urmă cu puțin timp, Bianca Comănici a povestit pentru WOWnews că deja i-a cunoscut pe părinții iubitului său. Bruneta a mărturisit că ea și tatăl tânărului sunt aceeași zodie și se înțeleg extraordinar de bine.

„Da, i-am cunoscut. Este un lucru pe care nu l-am mai spus. I-am cunoscut părinții, i-am cunoscut toată familia. Mă înțeleg foarte bine cu ei. Cel mai bine mă înțeleg cu tatăl lui. Eu și tatăl lui suntem aceeași zodie. Intuiește foarte mult, m-a simțit. A spus că el i-a mai prezentat iubite în trecut, dar niciodată nu a avut această compatibilitate cum a avut-o cu mine, să îi placă, să îi fie dragă, să vrea să vorbească", a explicat Bianca Comănici.