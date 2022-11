„M-am angajat, gata” Culiță Sterp, filmat în salopetă de muncitor, într-un depozit. Ce anunț a făcut artistul?

In articol:

Culiță Sterp a trecut în ultima vreme printr-un eveniment care l-a pus în centrul unui scandal. A avut nevoie de câteva zile de liniște, pentru a-și pune gândurile în ordine, însă se pare că de acum lucrurile au revenit la normal în viața lui.

Cu ajutorul familiei și al celor care îl apreciază, artistul a reușit să treacă rapid peste încercarea vieții sale.

În urma accidentului produs de Culiță Sterp în Cluj-Napoca, judecătorii au decis ca artistul să fie plasat sub control judiciar și, de asemenea, are interdicția de a părăsi țara, astfel că nu mai poate onora evenimentele din străinătate la care a fost invitat să cânte. Chiar și așa, artistul are un program foarte încărcat și se ocupă cu drag de proiectele sale muzicale. Ultima sa declarație din mediul online i-a luat pe fani pe surprindere, după ce acesta a mărturisit că s-a angajat, însă și-au dat imediat seama despre ce este vorba, de fapt!

Culiță Sterp interpretează rolul unui român plecat în străinătate pentru un trai mai bun

Culiță Sterp le-a arătat tuturor că se află în mijlocul filmărilor pentru un nou clip. Uneori, în videoclipurile sale, în funcție de mesajul pe care vrea să îl transmită, Culiță interpretează diferite roluri. De data acesta, artistul s-a îmbrăcat cu o salopetă de muncitor, vrând să sugereze că joacă rolul unui om care muncește din greu peste hotare, din cauza traiului greu din România. În descrierea clipului, artistul a scris, în glumă: „M-am angajat, gata”, iar ulterior a continuat glumița:

„E grea viața pe șantier. Ce să facem, fraților, ne-am angajat și noi, dacă nu mai merge treaba”.

„Cine te-a gonit de-acasă, omule/Sărăcia nemiloasă, dragule/Aveam ce pune pe masă/Voiam să mai fac la casă/Când puterea nu mă lasă/ Lume rea, lume rea, străinătatea-i grea/Când îți dă o cafea, ți-o dă cu amar în ea/Of, Doamne, câtă sudoare curge/Cât aduni și nu-ți ajunge, omule”, sunt versurile din noua sa melodie pe care Culiță Sterp le-a dezvăluit.

Fanii artistului așteaptă cu nerăbdare noua melodie a artistului. În secțiunea de comentarii, mama Geta a scris un mesaj special pentru fiul ei, în semn de susținere și iubire necondiționate.

„Waw, ce cântec frumos. Culiță, dragul mamei, îți doresc tot binele din lume!”, a fost mesajul venit din partea mamei Geta.